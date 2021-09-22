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22.09.2021 15:05
Рубрика: Экономика

Банкротство китайского девелопера Evergrande откладывается

Текст: Елена Березина
Российский фондовый рынок уверенно рос в первой половине торгов 22 сентября на позитиве мировых торговых площадок. Снизился градус беспокойства на финансовых рынках, поднявшийся накануне на опасениях грядущего банкротства проблемного китайского девелопера Evergrande. Причиной послужило заявление основного подразделения China Evergrande Group о вероятной купонной выплате по облигациям 23 сентября.
Фото: Ng Han Guan/AP Фото: Ng Han Guan/AP
Фото: Ng Han Guan/AP

По данным Refinitiv, купонная выплата Hengda Real Estate составляет 232 млн юаней ($35,9 млн). Правда, Evergrande не предоставила информацию о выплатах купонов по долларовым бондам со сроком погашения в марте 2022 г. (по ним компания должна выплатить инвесторам $83,5 млн уже в этот четверг), а 29 сентября наступает срок процентных выплат еще $47,5 млн по облигациям со сроком погашения в марте 2024 г., но рынки взяли передышку.

Фото: iStock
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Evergrande уже к концу июля имела непогашенную задолженность в 2 трлн юаней ($310 млрд), сейчас она находится на грани дефолта. Многие уже сравнивают проблемы компании с крахом финансового гиганта Lehman Brothers, с которого начался финансовый кризис в 2008 г.

"Событие будет иметь существенные последствия для китайской экономики. Прежде всего, пострадают банки, которые уже начали отказывать в новых кредитах потенциальным покупателям жилья в строящихся объектах девелопера. В дальнейшем ситуация в банковском секторе может усугубиться за счет масштабных невыплат, дефолтов и банкротств. Следующими под ударом окажутся поставщики Evergrande, следом - строительный сектор", - полагает Наталия Пырьева, аналитик ФГ "ФИНАМ".

Тем не менее, мало шансов, что эта история приведет к таким же глобальным последствиям, как история с крахом Lehman Brothers. "Вероятнее всего, будет проведена реструктуризация, при которой другие застройщики для предотвращения цепной реакции экономике возьмут незаконченные проекты Evergrande в обмен на его долю в земельном банке. Если власти КНР предпримут необходимые действия по спасению строительного гиганта, можно ожидать, что страна отделается легким испугом. Однако при затягивании решения проблемы, действительно, произойдет эффект домино от китайской экономики к мировой", - отмечает Пырьева.

Текущая ситуация в Китае заметно отличается от событий в США в 2007-2008 гг. Пекин последние годы проводит политику, направленную на снижение систематических рисков в экономике. "Еще в августе 2020 г. от строительных компаний потребовали соблюдать правила трех красных линий, целью которых было ограничение возможностей по наращиванию долга у проблемных компаний и ограничить темпы его роста даже у хороших величиной в 15% в год", - напоминает Дмитрий Дорофеев, портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал".

Evergrande ведет переговоры с банками, финансовыми институтами и розничными инвесторами о вариантах погашения долга. Инвесторы уже понимают, что дефолт и значительные списания задолженностей неизбежны и это уже отражено в ценах - облигации компании торгуются в районе 25% от номинала. Ключевые каналы притока денежных средств в компанию перестали работать: продажи по контрактам обвалились, а заметного прогресса в продаже активов или привлечении стратегических инвесторов не происходит, отмечает Дорофеев.

Фото: iStock
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Полная ликвидация компании маловероятна, учитывая размер Evergrande и количество заинтересованных сторон, полагает он: "Судя по всему власти поставили перед компанией задачу в первую очередь учитывать интересы покупателей жилья, поставщиков и сотрудников. Вследствие чего основное бремя решения долговых проблем Evergrande в первую очередь понесут держатели облигаций и банковского долга компании. Наиболее вероятным сценарием является достройка большинства объектов другими строительными компаниями страны и передача земельного банка компании местным властям и другим строительным компаниям".

Пекин делает все, чтобы не допустить развития эффекта домино и пока нет оснований полагать, что это ему не удастся. Объем задолженности Evergrande составляет менее 0,2% активов банковской системы Китая, при отсутствии высокой экспозиции у какого-либо банка, поэтому банковская система может выдержать удар даже от полного списания заимствований Evergrande.

Экономика Макроэкономика

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