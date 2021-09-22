Как "белорусские" россияне голосовали на восьми избирательных участках

Возможность отдать голос за того или иного кандидата предоставили примерно 60 тысячам россиян, зарегистрированным в Беларуси, а также гражданам Российской Федерации, оказавшимся здесь в командировке, отпуске, на оздоровлении. Наряду с выборами в высший представительский орган РФ они смогли проголосовать и за глав девяти российских регионов, а также кандидатов в законодательные собрания еще 39 субъектов Федерации.

Первыми из россиян, к слову, воспользовались правом досрочного участия в выборах военнослужащие, участвовавшие в совместном учении "Запад-2021" на территории Беларуси. Для остальных же избирательные участки открылись 17 сентября в 8.00 и действовали в течение трех дней. В связи с пандемией принимались меры социального дистанцирования. Избирателям настоятельно рекомендовали быть в медицинских масках, а забывшим средства защиты они выдавались на месте. Если же человек по состоянию здоровья не мог прийти на избирательный участок, то по его заявлению члены избирательной комиссии приходили к нему домой. А вот дистанционно проголосовать возможности не было, так как отсутствует выход к российским порталам госуслуг.

В Беларуси в голосовании на выборах в Госдуму РФ приняли участие более 11 тысяч россиян

Одним из первых в Минске воспользовался своим конституционным правом посол России в Беларуси Евгений Лукьянов.

- С учетом предварительного голосования около девяти тысяч российских граждан уже отдали голос на территории республики, - отметил он в беседе с журналистами. - Это, на мой взгляд, достаточно динамично, даже плохая погода не помешала. Все идет штатно, спокойно, в рамках избирательного закона. Наблюдатели присутствуют на участках. Нам претензий они не высказывали, и граждане, которые принимают участие, также никаких негативных комментариев к настоящему времени не сделали.

Всего, проинформировали в посольстве, в голосовании по выборам в Государственную Думу приняли участие более 11 тысяч россиян, находившихся в дни голосования в Беларуси.