Бесплатное обследование прошли больше 250 тысяч переболевших COVID-19

Более 250 тысяч россиян, перенесших ковид, прошли углубленную диспансеризацию. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко на онлайн-встрече на площадке ООН.

Он напомнил, что бесплатное обследование для переболевших проводится с июля 2021 года. Планируется, что по его результатам врачи определят риски и возможные признаки развития хронических заболеваний у пациентов после коронавируса.

Пройти его можно в поликлинике через 60 дней после выздоровления. В первую очередь на углубленную диспансеризацию приглашают граждан, которым диагноз был поставлен официально и которые лечились от коронавируса под наблюдением врача на дому или в стационаре. Однако обследоваться смогут и те, у кого в медкарте не значится, что они болели COVID-19. Для этого им необходимо с заявлением обратиться к руководителю медицинской организации, после чего их сориентируют, как и где это можно сделать.

По словам министра, углубленная диспансеризация, как и основная, проходит по стране штатно, кроме тех регионов, где наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. За ее организацию отвечают региональные министерства здравоохранения.