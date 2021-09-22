По данным экспертов, сегодня в России практически половина студентов получает высшее образование платно. Причем не только на платных отделениях государственных вузов, но и в частных университетах, которых в стране около 200.

Подготовка студентов в частных вузах ведется по тем же стандартам, что и в государственных. Фото: Photoxpress

За последние годы стало понятно: частное образование становится синонимом качества. Средние баллы ЕГЭ у "платников" в госвузах и тех, кто поступил в негосударственные университеты, практически сравнялись.

Как сегодня частные вузы готовят специалистов? Можно ли поступить в негосударственный вуз на бюджет?

На вопросы "РГ" отвечает председатель Ассоциации негосударственных вузов России, ректор РосНОУ Владимир Зернов.

Владимир Алексеевич, какие направления обучения сегодня на пике популярности у абитуриентов частных вузов?

Владимир Зернов: В этом году сложно выделить самые популярные направления. Высококачественные программы во всех вузах пользовались спросом. Безусловно, на первом месте все, что связано с искусственным интеллектом, IT, нанотехнологиями. Очень популярное направление в частных вузах - культура и искусство, конкурс огромный, набор более чем приличный. Как ни парадоксально, но и экономистов частные вузы набрали с лихвой. Нет ни одного частного вуза, где был бы недобор на бюджетные места, тогда как в государственных вузах объявили дополнительный набор.

Некоторым подтвердившим качество своего образования частным вузам государство выделяет бюджетные места. Сколько студентов они могут учить за государственный счет?

Владимир Зернов: Доступ к контрольным цифрам приема частные вузы получили только 9 лет назад. Еще тогда обещали, что будут давать квоту на 8-10 процентов мест от общего набора. В реальности - это, увы, в лучшем случае около процента. Кроме того, не факт, что места на определенных направлениях сохранятся. В прошлом году дали место, а в этом уже могут не дать. А что делать с базой, с оборудованием? Оно простаивает, а частные вузы платят налоги. Словом, нам не хватает господдержки. Почти во всех бывших социалистических странах, а также в Индии, Иране, Турции и особенно в Китае есть государственные программы поддержки частного образования, где прописаны четкие и ясные "правила игры". В России, к сожалению, такой программы пока нет.

Частные вузы поддерживают систему 2+2+2, и самая главная причина: студенты после двух лет учебы уже смогут начать зарабатывать на жизнь

Все частные вузы с государственной аккредитацией учат студентов по федеральным образовательным стандартам. Сейчас в вузах внедряется система 2+2+2, при которой студенты смогут выбирать направление профессиональной подготовки не после 4 лет бакалавриата, а уже с третьего курса. Как это работает в частных вузах?

Владимир Зернов: Я очень рад, что мы наконец-то к этому пришли. Хотя, честно говоря, ничего сверхнового здесь нет. На Физтехе примерно 40 лет назад уже было что-то похожее: студент в первые годы получал "базу", потом выбирал профиль и сразу прикреплялся к кафедре или лаборатории, где проходил практику и занимался исследованиями. И сегодня это веяние времени. Практически все частные вузы такую систему поддержали. Самая главная причина: студенты после двух лет учебы уже смогут начать зарабатывать на жизнь. Причина вторая: гораздо проще будет перевестись из вуза в вуз. И третий плюс - возможность вернуться к системе базовых кафедр, где ведущие ученые готовят себе смену.

Частные вузы работают по госстандартам. Устраивают ли они, хочется ли что-то в них изменить?

Владимир Зернов: Все частные вузы учат, руководствуясь стандартами. Более того, мы их выполняем, наверное, более скрупулезно, чем государственные вузы. Причина ясна: в случае ошибки с нас спросят по полной. Но хотелось бы расширить рамки. Мое глубочайшее убеждение - любой жесткий стандарт тормозит развитие. Мы открыли и изучаем нанотехнологии. Но разве это вершина развития? Нет! Уже есть фемтотехнологии - то, что еще меньше "нано". За этим будущее, но никаких стандартов по изучению и преподаванию фемтотехнологий нет. Но не стоять же нам на месте из-за этого.

Началось обсуждение критериев для получения вузами бессрочной аккредитации. Какие предложения вы могли бы внести?

Владимир Зернов: Во всем мире для вузов действуют единые критерии мировых рейтингов. Конечно, ими нельзя руководствоваться стопроцентно, но за основу брать необходимо. Я бы, безусловно, за основу взял срез остаточных знаний. И обязательно - уровень цифровой инфраструктуры вуза. Безусловно, нужны требования и к профессорско-преподавательскому составу. Но основной, на мой взгляд, критерий - то, насколько эффективно в вузе претворяют в жизнь научные навыки и знания.