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22.09.2021 04:00
Рубрика: Экономика

Что будет с рублем после заседания ФРС США

Текст: Роман Маркелов
Кирилл Кононов, главный аналитик Совкомбанка, специально для "Российской газеты":
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

- Ожидается, что заседание ФРС будет весьма значимым для западных рынков. Однако на экономику России и курс рубля влияние должно быть минимальным. И причин тому две.

Фото: iStock
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Во-первых, доля иностранных инвесторов на российском рынке сравнительно невелика. Валютный долг России начал снижаться ещё в 2014 году, и в последнюю пару лет находился на уровне около половины золотовалютных резервов. На фондовом рынке ситуация похожая. Даже на рынке ОФЗ доля нерезидентов ниже 25% - как в 2015 году. Так что российский рынок, в отличие от западных фондовых рынков, в последние полтора года был практически не затронут резким расширением монетарного стимулирования.

Соответственно, вне зависимости от принятого решения, изменение инвестпозиций иностранных инвесторов не должно значимо повлиять Россию. Основные последствия для российской экономики могут проявиться примерно через полгода (если сырьевые товары переоценятся до более стабильного уровня), но это ещё впереди.

Во-вторых, сама специфика вероятного решения ФРС делает его не слишком значимым для курса рубля.

В последние годы ФРС активно стимулировала экономику США, помогая в этом американскому Минфину. Это проводилось как посредством удержания ставки около нуля - что обеспечивало низкую стоимость денег - так и посредством увеличения их объема, когда ФРС покупала правительственные ценные бумаги, одновременно выпуская деньги. Это, в свою очередь, позволяло американскому Минфину сравнительно безболезненно увеличивать дефицит бюджета, стимулируя экономику во время пандемии коронавируса.

Ускорение инфляции (а она в США впервые за многие годы почти догнала российскую) подталкивает американское правительство к тому, чтобы сворачивать монетарное стимулирование. Но этот процесс должен происходить постепенно, чтобы не внести дополнительный хаос на финансовые рынки.

Фото: istock
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Так что ФРС будет действовать осторожно. На этом заседании она скорее всего не будет ни менять ставку, ни объявлять о её скором повышении. Она должна сообщить о постепенном уменьшении объема покупки ценных бумаг и показать график этого уменьшения. Это приведёт ко всё более медленному увеличению денежной массы в США и в конечном итоге должно будет вернуть финансовую систему из антикризисного режима "заливания проблем деньгами" в обычный.

Но поскольку эти изменения уже ожидаются крупными западными финансовыми компаниями, они уже заложены в цены основных финансовых инструментов. Если ФРС не совершит каких-то совсем неожиданных шагов, краткосрочные последствия как для рынков, так и для курсов валют в целом должны быть умеренны: уменьшение нового кредитования, замедление инфляции и некоторая коррекция на западных фондовых рынках.

После падения в 2020 году курс рубля стабилизировался на уровне примерно 72-76 рублей за доллар. И он практически не менялся, колеблясь лишь в рамках стандартной волатильности, несмотря на двукратный рост цены нефти за этот период, резкие колебания в ценах других сырьевых валют и периодические перетоки от жадности к панике на западных рынках. Бюджетное правило Минфина и санкции закрыли экономику России от притока "горячих" денег. Сейчас они должны предотвратить и обратное.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля

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