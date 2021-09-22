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22.09.2021 06:59
Рубрика: Общество

Эксперт назвала три самых полезных для сердца сока

Текст: Оксана Грибанова

Гидроксикоричные кислоты, которые присутствуют в том числе в соках, связаны с регуляцией обмена глюкозы и жиров, а также профилактикой ряда заболеваний, включая сердечно-сосудистые недуги.

Об этом рассказала со ссылкой на последние исследования специалистов вице-президент по качеству Союза производителей соков, воды и напитков Людмила Хомич.

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"Гидроксикоричные кислоты (содержатся в яблочном, персиковом, вишневом соках) играют ключевую роль в профилактике различных расстройств, например, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и других недугов", - отметила Людмила Хомич в интервью aif.ru.

Чтобы употребление фруктовых напитков принесло пользу и не спровоцировало набор лишнего веса, специалист порекомендовала ограничиваться в день одним стаканом сока.

"Присутствие в соках целого комплекса различных полифенольных соединений нивелирует риски, вызванные содержанием в соках сахаров", - уточнил также врач-диабетолог, президент Российской диабетической ассоциации Михаил Богомолов.

Наука Общество Здоровье

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