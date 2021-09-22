Эксперт оценил шансы ЕС ввести единый разъем для гаджетов

В четверг, 23 сентября, Еврокомиссия планирует представить законопроект, который обяжет производителей гаджетов ставить единый разъем для зарядки устройств, пишет Reuters. По мнению Эльдара Муртазина, аналитика Mobile Research Group, в этот раз у Еврокомиссии может получиться заставить производителей прийти к единому стандарту.

"Первый раз желание ввести единый стандарт для разъемов в устройствах появилось у ЕС в 2010 году, таким образом, история длится больше десяти лет. И лобби со стороны Apple не позволяло тогда "протащить" этот закон. Сейчас это уже четвертая попытка, но в этот раз может получиться. Apple самостоятельно в своих продуктах, например, iPad и MacBook ввели USB Type C. Таким образом, Lightning остался только в ряде аксессуаров и в iPhone. Исходя из этого, я думаю, что все будет меняться. Такой шанс есть. Плюс нападки на американские ИТ-компании в Европе политические (Белый дом их не защищает)", - сказал Муртазин в беседе с "РГ".

По словам аналитика, кроме Apple от этого закона никто не пострадает. "Сегодня, покупая условный iPad и iPhone, вы получаете два разных кабеля, они между собой, естественно, не совместимы, потому что разъемы разные. И это сказывается на экологии. Позиция законодателей понятна, следствие, к которому мы придем: вряд ли Apple будет выпускать всю технику с разъемом USB Type C для Европы, а для всех остальных стран останется Lightning. Это ударит по их бизнесу аксессуаров, потому что Lightning лицензируется со стороны Apple, и только в Европе они получают 3,5 млрд долларов в год чистой прибыли на лицензиях и продажах аксессуаров именно с этим разъемом. Если это будет USB Type C, они потеряют эти деньги и не смогут их получить. И это становится для них большой проблемой".

В Apple, Samsung, Xiaomi и realme пока не комментируют новый законопроект.