Эксперты поддержали решение ЦБ усилить контроль за операциями в банкоматах

Мера ЦБ, направленная на усиление контроля банков за пополнением карт через банкоматы и терминалы с функцией приема наличных, выглядит логично. Об этом "Российской газете" сообщил управляющий RTM Group, специализирующейся на кибербезопасности, Евгений Царев. У кредитных организаций есть возможность детектировать такие операции, согласен руководитель группы защиты ИТ инфраструктуры компании "Газинформсервис" Сергей Полунин.

Как сообщает РБК, Банк России считает, что для борьбы с мошенничеством необходимо усилить контроль банков за пополнением карт через банкоматы и терминалы с функцией приема наличных. Это сообщил представитель регулятора на запрос РБК. По его словам, антифрод-процедуры и сейчас работают на стороне банка-получателя. Усиление внимания необходимо в связи с тем, что злоумышленники используют схемы, провоцирующие граждан на внесение средств на счета мошенников через банкоматы, в том числе с функцией приема наличных, уточнили в ЦБ.

Ранее пресс-служба Банка России сообщила, что методы социальной инженерии по-прежнему остаются основным инструментом злоумышленников для хищения денег у граждан. При этом телефонное мошенничество является одним из главных каналов таких действий. По данным ЦБ, по сравнению с первым кварталом 2021 года число операций без согласия клиента увеличилось на 23% до 237971 во втором квартале этого года. При этом мошенники похитили у россиян на 38% больше средств - 3,013 млрд рублей. 7,4% от этого объема были возвращены пострадавшим, что на 5,4 п.п. меньше, чем в первом квартале.

Управляющий RTM Group Евгений Царев назвал решение регулятора логичным.

"Сегодня в России из условно не покрытых особым специальным регулированием банковских операций не осталось почти ничего, - уточнил Царев. - Как раз пополнение банковского счета наличными денежными средствами до недавнего времени не находилось под пристальным контролем регулятора, и можно было в банкоматах пополнять крупными суммами один и тот же счет без проблем. Вопросов к таким операциям до недавнего времени у банков не возникало. То есть безналичные переводы уже под контролем, а пополнение через банкоматы - все еще нет. В связи с этим мера, предложенная ЦБ, выглядит логично. Регулятор видит определенные риски: неизвестно откуда взявшиеся деньги (возможно, добытые преступным путем) поступают на счет. Это могут быть и незаконные доходы, и средства, используемые для совершения террористических акций, да много что еще. В чистом виде на борьбу с мошенничеством это не повлияет, поскольку большинство преступных схем никак не завязано на пополнение через банкоматы".

Руководитель группы защиты ИТ инфраструктуры "Газинформсервиса" Сергей Полунин уточнил, что у банков есть возможности усилить контроль.

"Например, довольно легко отслеживаются повторяющиеся операции на одинаковые суммы или пополнение одних и тех же карт по определенному расписанию, - уточнил Полунин. - Банки уже сейчас могут детектировать такое поведение и считывать как попытки обналичивания средств. Беспокойство, как обычно, вызывает, как будут применяться новые методы, и не пострадают ли легитимные пользователи".