Эндокринолог объяснила, как укрепить сердце за десять минут в день

Кандидат медицинских наук, эндокринолог клиники МГУ Зухра Павлова объяснила, что достаточно десяти минут спорта в день, чтобы быть в хорошей форме.

Врач ссылается на работу исследователей из лаборатории физиологии клинических упражнений Техасского университета, в рамках которой проводились эксперименты в течение восьми недель три раза в неделю.

В исследовании приняла участие группа студентов. Они крутили педали на велотренажерах по принципу 30 подходов по четыре секунды максимальной интенсивности.

"То есть педали надо было крутить изо всех сил, но всего 4 секунды. Затем отдых", - отметила доктор, добавив, что для отдыха было достаточно 45 секунд.

"Если посчитать, то на пределе возможностей во всех случаях упражнения выполнялись всего 120 секунд. Это всего 2 минуты супернагрузки", - пишет врач в своем телеграм-канале.

В результате эксперимента у добровольцев увеличились сила и общий объем прокачиваемой крови. "Это - свидетельство улучшения здоровья сердечно-сосудистой системы", - отметила доктор, подчеркнув, что "прежде чем пускаться в такой спорт, все-таки надо проконсультироваться с кардиологом".