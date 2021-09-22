ЕС хочет обязать производителей гаджетов перейти на единую зарядку

Универсальное зарядное устройство может стать обязательным для производителей гаджетов на рынке Евросоюза. А продавать зарядки придется строго отдельно от самих девайсов. Соответствующий законопроект Еврокомиссия планирует представить в четверг, 23 сентября, сообщает Reuters.

В Брюсселе полагают, что единый стандарт для гнезда под зарядку на смартфонах, планшетах и наушниках станет плюсом для экологии и принесет удобство потребителям.

Между тем, агентство полагает, что данное решение, если оно будет принято, негативно отразится на компании Apple. Ее устройства оснащаются разъемом Lightning в отличие от большинства других. Напомним, большинство современных гаджетов имеют вход USB-C.