Евросоюз запустил выставку в РФ об успехах приграничного сотрудничества

На фоне обострившихся в последнее время политических отношений Брюсселя и Москвы представительство Европейского Союза в РФ дало старт информационному проекту, призванному познакомить россиян "с результатами успешного и плодотворного взаимодействия России и стран ЕС" в области приграничного сотрудничества.

Как сообщается в поступившем в "РГ" пресс-релизе диппредставительства Евросоюза в нашей стране, с 21 сентября и до конца ноября жители Северо-Западного Федерального округа России смогут посетить передвижную выставку под названием "Вместе". Отмечается, что экспозиция подготовлена при содействии Минэкономразвития РФ и пройдет в Петрозаводске (21 сентября - 3 октября), Калининграде (27 сентября - 10 октября), Санкт-Петербурге (18-31 октября), а также Мурманске (15-28 ноября).

Выставка в яркой и наглядной форме рассказывает о более чем двух десятках проектах, которые были реализованы в рамках различных программ приграничного сотрудничества ЕС-РФ в последние годы. Среди них взаимовыгодное инициативы, направленные на защиту и сохранение окружающей среды, борьбу с лесными пожарами, модернизацию систем водоснабжения, поддержку инноваций, реконструкцию объектов архитектурного наследия и другие проекты, осуществленные в Калининградской, Псковской, Мурманской областях, а также Республике Карелия в 2014-2020 гг. Ожидается, что на открытии выставки в Калининграде 27 сентября выступят замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вольвач и посол ЕС в РФ Маркус Эдерер.

Со вчерашнего дня запущен и специальный сайт, который дает возможность познакомиться с выставкой "Вместе" удаленно. В своем обращении к посетителям виртуальной экспозиции г-н Эдерер отметил, что "для Европейского Союза приграничное сотрудничество крайне ценно. Ведь оно подтверждает на практике, что ЕС и Россия могут и готовы сотрудничать в сферах, где их интересы совпадают".

"Совместная деятельность жителей регионов, расположенных по обе стороны границы между Европейским Союзом и Российской Федерацией, или приграничное сотрудничество, - это малоизвестная область нашего взаимодействия. Я бы сказал, что это сокрытое от глаз широкой общественности сокровище, - считает высокопоставленный европейский дипломат. По его словам, ЕС "очень заинтересован в продолжении этой успешной совместной деятельности в рамках нового поколения программ на период до 2027 года".