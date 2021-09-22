Неопознанная фигурка найдена в древнеславянской крепости в Польше

Польские археологи при проведении раскопок близ городка Ходлик Люблинского воеводства обнаружили сотни предметов, включая фрагменты оружия и ценности. Все находки были сделаны на территории древнего укрепленного поселения, которое еще полстолетия назад было идентифицировано как славянская крепость.

Как сообщает Nauka w Polsce, первые раскопки в Ходлике были проведены еще около 60 лет назад. Они были возобновлены в прошлом году. За два полевых сезона археологам удалось найти несколько сотен средневековых артефактов, в том числе множество фрагментов керамики, наконечников стрел и копий, элементов одежды и украшений.

Например, была найдена бронзовая застежка в форме кольца и лунула - подвеска в форме полумесяца. Однако самой интригующей находкой стала антропоморфная статуэтка, изготовленная из серебра. Ее высота составляет всего пять сантиметров.

Вероятно, фигурка была детально прорисована, однако черты лица, увы, не сохранились. В то же время хорошо видны руки, скрещенные на груди, и очень отчетливо видны пальцы на ногах. Фигурка была найдена на глубине около 20 сантиметров, на уровне раннесредневекового культурного слоя.

На данный момент археологам не удалось определить назначение этого уникального предмета. Сейчас они по архивным сведениям ищут возможные аналоги этого предмета, которые потенциально могли быть найдены при проведении раскопок на других археологических памятниках. Но пока ничего подобного не обнаружено. Не удалось археологам и датировать загадочную статуэтку.

Ее возраст на данный момент эксперты сопоставляют с возрастом керамики. Анализ осколков глиняных сосудов показал, что они относятся к VIII-X векам. Это согласуется с ранее выдвинутой гипотезой о том, что славянская крепость в Ходлике была построена именно в VIII веке, а в X веке была оставлена или разрушена.

По словам руководителя раскопок доктора Лукаша Меховича из Института археологии и этнологии Польской академии наук, большое количество найденных предметов говорит о том, что это поселение было крупным и процветающим. Кроме того, оно было очень хорошо укреплено, что свидетельствует о его значимости.

Так, археологи раскопали остатки мощного внешнего вала, который окружал город. Большое количество найденного оружия указывает на то, что в крепости располагался довольно крупный гарнизон. Также ученые установили, что крепость была окружена тремя защитными линиями, включая заполненные водой рвы. По оценке Меховича, это было одно из наиболее укрепленных поселений того периода.

"Мы хотели проверить, имелись ли в этой крепости жилые дома, и пополнить наши знания о завершающем этапе существования этого объекта, - говорит Лукаш Мехович. - Этот памятник может хранить следы боевых действий, ведь Чодельская котловина, где он находится, была мощно укрепленным "микрорайоном". Здесь поблизости друг от друга располагалось четыре замка, здесь пересекались два очень важных торговых пути. Дополнительные оборонительные укрепления показывают, что, безусловно, это было богатое поселение, "лакомый кусочек".

Давней загадкой для археологов является причина краха крепости в Ходлике. Считается, что эта цитадель прекратила свое существование, когда было основано государство Пястов. Однако причина этого до сих пор не установлена. Исследователи считают, что крепость могла быть разрушена не только вооруженным вторжением, но и, к примеру, стихийным бедствием.

Упоминаний об этом в известных письменных исторических источниках, к сожалению, нет. Поэтому ученые затрудняются даже сказать, когда именно крепость была разрушена или оставлена людьми. До сих пор считалось, что произошло это в X веке. Но в ходе новых раскопок археологи обнаружили два раннесредневековых денария, отчеканенных в начале XI века. Найденные монеты дают толчок к новым исследованиям хронологии городища в Ходлике.