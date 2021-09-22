Новости

Устроившему стрельбу в Перми студенту ампутировали ногу 09:19
ФАС предложила упростить рефинансирование ипотеки в России 09:16
Литва замотает колючей проволокой забор на границе с Беларусью 09:08
Forbes назвал российских миллиардеров с наибольшими доходами в 2020 году 09:05
Главврач пермской больницы рассказал о спасении пострадавших при стрельбе 09:05
В Китае сообщили о новом очаге распространения COVID-19 08:57
Названы самые дождливые города России 08:47
В Москве подросток убил родителей 08:42
Материнский капитал в 2022 году получат 1,3 млн человек 08:38
Капризов продлил контракт с "Миннесотой" на 45 млн долларов 08:13
В среду в Москве воздух прогреется до плюс семи 07:54
В России началось создание автомата с искусственным интеллектом 07:34
Котяков: Индексация страховых пенсий в 2022 году составит 5,9% 07:24
Врач Кузьменко: чтобы противостоять инфекциям, нужно больше ходить 07:02
Бывший вице-мэр Томска получил четыре года колонии за взятки 06:53
В Гидрометцентре рассказали о сроках бархатного сезона на курортах России 06:29
Жительница Камчатки отдала четыре миллиона рублей интернет-мошенникам 06:09
Небензя: Снятие санкций с талибов в Совбезе ООН сейчас не обсуждается 06:02
Во Владивостоке ливень затопил школу и детсад 05:11
СМИ: ЦБ выступил за усиление контроля за пополнением карт в банкоматах 04:50
В Бурятии суд оставил в силе приговор депутату за смертельное ДТП 04:47
Камчатским кафе разрешили работать ночью 04:41
Жителей высоток Мельбурна эвакуировали из-за землетрясения 04:28
Синоптики рассказали о потеплении в европейской части РФ с 27 сентября 03:47
Космонавты на МКС сообщили о запахе в модуле "Звезда" 03:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
Какие меры принимают на Западе против антипрививочников
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
22.09.2021 09:05
Рубрика: Экономика

Forbes назвал российских миллиардеров с наибольшими доходами в 2020 году

Текст: Матвей Линник
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами за 2020 год.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
Forbes составил рейтинг богатейших россиянок

Его возглавил Алексей Мордашов, заработавший на дивидендах "Северстали" и продаже акций оператора Tele2 1,7 млрд долларов.

Вторую строчку занял основной владелец НЛМК Владимир Лисин. Источником его дохода (1,48 млрд долларов) стали дивиденды и продажа акций НЛМК.

На третьем месте - Алишер Усманов, которому дивиденды "Металлоинвеста" принесли 1,43 млрд долларов.

В рейтинг также вошли Вагит Алекперов (1,14 млрд), Сулейман Керимов и семья (922 млн), Владимир Потанин (897 млн), Андрей Скоч (875 млн), Виктор Рашников (828 млн), Геннадий Тимченко (788 млн) и Роман Абрамович (645 млн).

В отличие от традиционного рейтинга Forbes богатейших бизнесменов, где оценивается стоимость активов, в этом рейтинге оценивались реальные деньги, полученные миллиардерами за продажу активов или в виде дивидендов.

Экономика Бизнес Крупные компании Рейтинги Forbes

Главное сегодня

ФАС предложила упростить рефинансирование ипотеки в России
Материнский капитал в 2022 году получат 1,3 млн человек
Небензя: Снятие санкций с талибов в Совбезе ООН сейчас не обсуждается
В России началось создание автомата с искусственным интеллектом
В СК опровергли проведение проверки в отношении профессора в Перми
Названа категория россиян с правом надбавки к пенсии с 2022 года
Как работает прием заявок на подключение к газу на портале госуслуг