Forbes назвал российских миллиардеров с наибольшими доходами в 2020 году

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг миллиардеров с наибольшими доходами за 2020 год.

Его возглавил Алексей Мордашов, заработавший на дивидендах "Северстали" и продаже акций оператора Tele2 1,7 млрд долларов.

Вторую строчку занял основной владелец НЛМК Владимир Лисин. Источником его дохода (1,48 млрд долларов) стали дивиденды и продажа акций НЛМК.

На третьем месте - Алишер Усманов, которому дивиденды "Металлоинвеста" принесли 1,43 млрд долларов.

В рейтинг также вошли Вагит Алекперов (1,14 млрд), Сулейман Керимов и семья (922 млн), Владимир Потанин (897 млн), Андрей Скоч (875 млн), Виктор Рашников (828 млн), Геннадий Тимченко (788 млн) и Роман Абрамович (645 млн).

В отличие от традиционного рейтинга Forbes богатейших бизнесменов, где оценивается стоимость активов, в этом рейтинге оценивались реальные деньги, полученные миллиардерами за продажу активов или в виде дивидендов.