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22.09.2021 22:18
Рубрика: Экономика

ФРС США сохранила базовую ставку в 0-0,25% годовых

Текст: Елена Манукиян
Федеральная резервная система (ФРС) США прогнозирует сохранение базовой процентной ставки в 0-0,25% в этом году, пишет "Прайм" со ссылкой на экономический прогноз регулятора.
Фото: AP Photo Фото: AP Photo
Фото: AP Photo

Отмечается, что она сохраняется уже в двенадцатый раз после того, как ее дважды снизили в марте 2020 года. Ранее на таком уровне ставка находилась в период с декабря 2008 года по декабрь 2015-го.

Фото: istock
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Между тем, по итогам сентябрьского заседания 9 членов комитета из 18 высказались, что и в 2022 году ставка по-прежнему составит 0-0,25%, как и в этом, но еще 9 человек ждут, что она будет расти: шестеро высказались за ее рост до 0,25-0,5% и трое - до 0,5-0,75%​​​. В 2023 году возможность сохранения ставки на уровне 0-0,25% предположил лишь один человек, остальные 17 уверены, что она будет гораздо выше: четверо рассчитывают на ее увеличение - до 0,5%, трое - до 0,75%, один - до 1%. При этом шесть человек ожидают ставку на уровне в 1-1,25%, трое - на уровне 1,5-1,75%. Максимальное повышение процентной ставки в 2024 году спрогнозировали до 2,75%.

В среднем ставка в 2021 году будет составлять 0,1%, отмечает регулятор, а в 2022-м - 0,3%, а не 0,1%, как утверждалось в июне.

Процентная ставка ФРС США определяет стоимость внутренних займов для американской банковской системы. Чем выше ставка, тем деньги для банков стоят дороже, и, как следствие, кредиты становятся дороже для всей экономики. Снижение ставки означает снижение стоимости кредитов.

Экономика Макроэкономика

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