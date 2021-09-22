ФСБ в Екатеринбурге задержала вербовщиков террористов

ФСБ задержала в Екатеринбурге несколько выходцев из Центрально-Азиатских республик - членов религиозно-экстремисткой ячейки, которые склоняли мигрантов к совершению терактов на территории России.

На оперативном видео, снятом камерой на шлеме одного из сотрудников спецназа ФСБ, показан захват предполагаемых террористов в квартирах, где они проживали.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, изъятые в ходе обысков вещественные доказательства подтверждают контакты задержанных с главарями террористических структур в ближневосточном регионе.

Также оперативники обнаружили доказательства их причастности к пропаганде идеологии международных террористических организаций и склонению трудовых мигрантов к совершению преступлений террористической направленности.

По данным ФСБ, в рамках возбужденных уголовных дел все фигуранты задержаны.