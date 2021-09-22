Герасимов встретился в Финляндии с главой Комитета начальников штабов США

В среду, 22 сентября, Минобороны РФ сообщило, что начальник Генерального штаба - первый заместитель министра обороны России генерал армии Валерий Герасимов встретился в Финляндии с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США генералом Марком Милли.

"В ходе встречи военачальники обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес. Встреча носила конструктивный характер", - отметили в ведомстве. Других подробностей переговоров не сообщается.

Это, в общем-то, нормальная информационная практика, когда речь идет о разговоре двух высокопоставленных генералов, которые напрямую политикой не занимаются, а отвечают за чисто военные вопросы, в том числе за взаимодействие российского Генштаба и Комитета начальников штабов вооруженных сил США по специальным линиям связи. Подобные темы генералы практически всегда обсуждают конфиденциально. Герасимов и Милли на протяжении последних нескольких лет делали это регулярно.

Что касается их нынешней встречи, по информации Минобороны РФ, разговор Герасимова с Миллии состоялся на территории резиденции правительства Финляндии "Кёнингстедт" в городе Вантаа в 40 километрах севернее Хельсинки.