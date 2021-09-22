Глава Рособрнадзора ответит на вопросы родителей

14 октября руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев проведет в Москве Всероссийскую встречу с родителями - с подключением из регионов. Глава Рособрнадзора и специалисты ведомства ответят на вопросы об организации и проведении ЕГЭ, о всероссийских проверочных работах, международных и национальных исследованиях качества образования. Затронут и острую тему количества контрольных работ в школах, а также расскажут о новой системе аккредитации вузов и многом другом.

Вопросы Анзору Музаеву можно отправлять уже сейчас. Их ждут на странице Рособрнадзора в социальной сети "ВКонтакте" и по электронной почте ege@obrnadzor.gov.ru.

Можно отправить вопрос в виде обычного письма, а можно - и в формате видеообращения. Встреча с родителями начнется в 10.00 по московскому времени. В прямом эфире ее будут транслировать в сообществах Рособрнадзора "ВКонтакте" и на YouTube.