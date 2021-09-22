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Готовится сериал о Павле Дурове и создании "ВКонтакте" и Telegram

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    22.09.2021, 15:54
Текст:   Богдан Бобров
Фото: Валерий Левитин/ РИА Новости Фото: Валерий Левитин/ РИА Новости
Фото: Валерий Левитин/ РИА Новости

Жизнь российского предпринимателя и программиста Павла Дурова станет основой для нового сериала, производством которого занимается компания Александра Роднянского "Нон-Стоп Продакшн" и мультимедийный сервис Okko.

Фото: Екатерина Чеснокова/ РИА Новости
Режиссер Андрей Звягинцев вышел из комы

Как передает ТАСС, шоу станет экранизацией книги Николая Кононова "Код Дурова" и расскажет о создании социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram.

Отдельно отмечается, что изначально на эту тему планировалось выпустить полнометражный фильм, но решение было пересмотрено и история будет показана в нескольких эпизодах.

О датах старта съемок и премьеры проекта пока не сообщается.

Напомним, недавно Роднянский подписал контракт с Apple.

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