Готовится сериал о Павле Дурове и создании "ВКонтакте" и Telegram

Жизнь российского предпринимателя и программиста Павла Дурова станет основой для нового сериала, производством которого занимается компания Александра Роднянского "Нон-Стоп Продакшн" и мультимедийный сервис Okko.

Как передает ТАСС, шоу станет экранизацией книги Николая Кононова "Код Дурова" и расскажет о создании социальной сети "ВКонтакте" и мессенджера Telegram.

Отдельно отмечается, что изначально на эту тему планировалось выпустить полнометражный фильм, но решение было пересмотрено и история будет показана в нескольких эпизодах.

О датах старта съемок и премьеры проекта пока не сообщается.

Напомним, недавно Роднянский подписал контракт с Apple.