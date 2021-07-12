Александр Роднянский подписал контракт с Apple

Продюсер, режиссер, член Американской академии кинематографических искусств и наук, четырехкратный номинант премии "Оскар" Александр Роднянский подписал эксклюзивный контракт с сервисом Apple.

Как уточнено Variety, речь идет о договоре на право первого выбора с компанией Роднянского AR Content.

То есть с этого момента и на время действия контракта все проекты продюсера в первую очередь должны предлагаться Apple.

При этом проекты могут быть сняты как российскими, так и зарубежными командами - со съемками в любой стране мира и привлечением западных режиссеров и сценаристов.

Как прокомментировал Роднянский, Apple очень заинтересована возможностями, которые открываются для сервиса в России. И это первый контракт о стратегическом партнерстве, которой одна из ведущих мировых платформ подписала с компанией с российскими корнями.

Со своей стороны режиссер рад шансу донести собственные работы до максимальной аудитории - "без границ".

Роднянский известен по работе над лентами "Чернобыль" (Козловского), "Дылда", "Нелюбовь", "Левиафан", "Дуэлянт", "Город грехов 2", "Мачете убивает", "Елена", "Облачный атлас", дилогии "Обитаемый остров". А также сериалам "Бедная Настя", "Моя прекрасная няня", "Не родись красивой".