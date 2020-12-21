Американские критики назвали "Дылду" лучшим иностранным фильмом года

Драма Кантемира Балагова "Дылда" продолжает пожинать плоды славы. Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса (LAFCA - The Los Angeles Society of Film Critics) назвала российскую картину лучшей в категории фильмов на иностранном языке.
Также "Дылда" отмечена в категории "Лучшая работа художника-постановщика" - Сергей Иванов занял там второе место.
Остальные победители следующие:
Лучший фильм 2020 года - антология "Голос перемен"
Лучший режиссер - Хлои Чжао ("Земля кочевников")
Лучшая актриса - Кэри Маллиган ("Девушка, подающая надежды")
Лучший актер - Чедвик Боузмэн ("Ма Рэйни: Мать блюза", посмертно)
Лучшая актриса второго плана - Юн Ё-джон ("Минари")
Лучший актер второго плана - Глинн Термэн ("Ма Рэйни: Мать блюза")
Лучший сценарий - Эмеральд Феннелл за "Девушку, подающую надежды"
Лучший анимационный фильм - "Легенда о волках" Томма Мура и Росса Стюарта
Лучший саундтрек - Трент Резнор, Аттикус Росс и Джонатан Батист - за "Душу"
Лучшая операторская работа - Шабир Кирхнер за "Голос перемен"
Лучшая работа художника-постановщика - Дональд Грэм Берт за "Манка" Финчера
Полный список призеров - здесь.
Ранее "Дылду" назвал одним из своих любимых фильмов бывший президент США Барак Обама.