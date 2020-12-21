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Американские критики назвали "Дылду" лучшим иностранным фильмом года

Новости
    21.12.2020, 13:50
Текст:   Олег Усков

Драма Кантемира Балагова "Дылда" продолжает пожинать плоды славы. Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса (LAFCA - The Los Angeles Society of Film Critics) назвала российскую картину лучшей в категории фильмов на иностранном языке.

Также "Дылда" отмечена в категории "Лучшая работа художника-постановщика" - Сергей Иванов занял там второе место.

Остальные победители следующие:

Лучший фильм 2020 года - антология "Голос перемен"

Фото: Скриншот с сайта youtube.com
The Hollywood Reporter назвал российскую "Дылду" лучшим фильмом года

Лучший режиссер - Хлои Чжао ("Земля кочевников")

Лучшая актриса - Кэри Маллиган ("Девушка, подающая надежды")

Лучший актер - Чедвик Боузмэн ("Ма Рэйни: Мать блюза", посмертно)

Лучшая актриса второго плана - Юн Ё-джон ("Минари")

Лучший актер второго плана - Глинн Термэн ("Ма Рэйни: Мать блюза")

Фото: Скриншот с сайта youtube.com
"Дылда" вошла в список лучших фильмов по версии New York Times

Лучший сценарий - Эмеральд Феннелл за "Девушку, подающую надежды"

Лучший анимационный фильм - "Легенда о волках" Томма Мура и Росса Стюарта

Лучший саундтрек - Трент Резнор, Аттикус Росс и Джонатан Батист - за "Душу"

Лучшая операторская работа - Шабир Кирхнер за "Голос перемен"

Фото: Скриншот с сайта youtube.com
Монтажера "9 роты" и "Дылды" пригласили в Американскую киноакадемию

Лучшая работа художника-постановщика - Дональд Грэм Берт за "Манка" Финчера

Полный список призеров - здесь.

Ранее "Дылду" назвал одним из своих любимых фильмов бывший президент США Барак Обама.

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