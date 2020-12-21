Американские критики назвали "Дылду" лучшим иностранным фильмом года

Ранее "Дылду" назвал одним из своих любимых фильмов бывший президент США Барак Обама.

Лучший саундтрек - Трент Резнор, Аттикус Росс и Джонатан Батист - за "Душу"

Лучший анимационный фильм - "Легенда о волках" Томма Мура и Росса Стюарта

Также "Дылда" отмечена в категории "Лучшая работа художника-постановщика" - Сергей Иванов занял там второе место.

Драма Кантемира Балагова "Дылда" продолжает пожинать плоды славы . Ассоциация кинокритиков Лос-Анджелеса (LAFCA - The Los Angeles Society of Film Critics) назвала российскую картину лучшей в категории фильмов на иностранном языке.