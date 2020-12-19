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Барак Обама назвал российский фильм одним из лучших в 2020 году

Мировое кино
    19.12.2020, 16:12
Текст:   Олег Усков

Бывший президент США Барак Обама опубликовал в Twitter списки своих любимых фильмов и сериалов года, в число которых попала и российская драма режиссеры Кантемира Балагова "Дылда", до этого включенная в чарты множества западных киноизданий.

При этом Обама отметил, что по понятной причине в уходящем году много времени проводил дома, а списки его - не придерживаются какого-то определенного жанра.

Итого в чарте экс-президента, помимо "Дылды", занимающей в списке Обамы вторую строчку, - "Ма Рейни: мать блюза", где свою последнюю роль сыграл "Черная пантера" Чедвик Боузман, "Бакурау", "Земля кочевников", "Душа" Пита Доктера, Lovers Rock из антологии "Голос перемен", "Коллектив", "Манк" Финчера, новое прочтение "Мартина Идена" Джека Лондона, "Кровные узы", "Время", "Штат мальчиков", "Села и Пики" и "Лагерь калек".

Перечень наиболее полюбившихся бывшему президенту сериалов следующий: "Лучше звоните Солу", "Ход королевы", "Я могу тебя уничтожить", "Пацаны", "Птица доброго Господа", "Разрабы" Алекса Гарленда, спортивный документальный сериал про Майкла Джордана "Последний танец", байопик "Миссис Америка", по большей части унизительно недооцененный экзистенциальный ситком "В лучшем мире" и документальный сериал National Geographic "Город такой настоящий".

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