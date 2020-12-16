IndieWire назвал 10 лучших фильмов года, российская "Дылда" - шестая

Посвященное индустрии кино издание IndieWire определилось со своим списком лучших картин года.

Призовая десятка ресурса выглядит так: "Земля кочевников", "Никогда, редко, иногда, всегда", "Первая корова", Lovers Rock (эпизод антологии "Голос перемен"), "Думаю, как все закончить", российская драма "Дылда", "Время", "Пятеро одной крови", "Мартин Иден" и "Козодои" ("Бакурау").

Список был составлен на основе опроса 231 эксперта, в числе которых, помимо авторов IndieWire, профильные журналисты The Hollywood Reporter и Variety, а также критики из Европы, Латинской Америки, Африки, Азии и с Ближнего Востока.

Кроме того ими были названы лучший режиссер, лучший актер и актриса, лучший сценарий, лучший дебют, лучший документальный фильм и так далее. Все списки - по ссылке.

В США "Дылда" вышла в прокат 29 января 2020 года. В итоге картина, помимо прочего, была включена в списки лучших фильмов года по версиям NYT, Rolling Stone и The Hollywood Reporter. При этом эксперт THR поставила ленту Балагова на первое место.