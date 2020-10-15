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Мультфильм Pixar "Душа" получил новый трейлер и дату премьеры

Новости
    15.10.2020, 16:02
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Новый мультфильм Disney от студии Pixar, уже вознесенный видевшими его критиками до небес, получил новый трейлер и дату российской премьеры.

Фото: youtube.com/ Disney Movie Trailers
Из-за пандемии Disney проведет масштабную реорганизацию производства

Напомним: на фоне ожесточившейся пандемии коронавирусной инфекции Disney принял решение запустить мультфильм на свой стриминг 25 декабря - минуя большинство кинотеатров. И тем вызвав гнев их бедствующих владельцев.

В то время как в России ситуация более приятна - наш зритель, соблюдя необходимые меры предосторожности, сможет полноценно посмотреть ленту на больших экранах с 21 января.

Режиссеры и сценаристы проекта - лауреат "Оскара" Пит Доктер ("История игрушек", "Корпорация монстров", "Головоломка") и Кемп Пауэрс ("Звездный путь: Дискавери").

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