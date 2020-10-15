Мультфильм Pixar "Душа" получил новый трейлер и дату премьеры

Новый мультфильм Disney от студии Pixar, уже вознесенный видевшими его критиками до небес, получил новый трейлер и дату российской премьеры.

Напомним: на фоне ожесточившейся пандемии коронавирусной инфекции Disney принял решение запустить мультфильм на свой стриминг 25 декабря - минуя большинство кинотеатров. И тем вызвав гнев их бедствующих владельцев.

В то время как в России ситуация более приятна - наш зритель, соблюдя необходимые меры предосторожности, сможет полноценно посмотреть ленту на больших экранах с 21 января.

Режиссеры и сценаристы проекта - лауреат "Оскара" Пит Доктер ("История игрушек", "Корпорация монстров", "Головоломка") и Кемп Пауэрс ("Звездный путь: Дискавери").