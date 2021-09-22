Яндекс вложит 1 млрд рублей в "больничные" для водителей и курьеров

Во время пандемии активно начала развиваться так называемая платформенная занятость, когда человек не является наемным работником, но предоставляет какую-то услугу через онлайн-платформы или различные агрегаторы, становясь посредником между ними и получателем услуги. Например, все курьеры и таксисты теперь являются работниками новой платформенной сферы.

В пандемию платформенная занятость для многих стала настоящим спасением: для кого-то - подработкой, а кто-то, потеряв работу, смог быстро найти новую благодаря легкости входа на этот новый рынок. Эксперты отмечают, что, благодаря развитию агрегаторов и онлайн-платформ, в России не произошло резкого скачка безработицы во время пандемии.

Многие из работников платформенной сферы зарегистрированы как самозанятые или индивидуальные предприниматели (ИП). По данным Минтруда РФ, только за первые восемь месяцев этого года число самозанятых увеличилось в нашей стране на миллион и на сегодняшний день составляет около 2,5 миллиона человек. По прогнозам, к 2024 году количество самозанятых может достигнуть пяти миллионов человек, а к 2030 году - уже 10-11 миллионов.

Однако самозанятый или индивидуальный предприниматель - это всего лишь налоговый статус, который не является полноценной формой трудовых отношений. У таких работников нет привычного социального пакета, и они никак не защищены. Конечно, такие работники имеют гарантию получить в перспективе пенсию, однако у них нет ни оплачиваемого отпуска, ни оплаты больничного листа.

По данным исследования, проведенного НИУ "Высшая школа экономики" при участии различных онлайн-платформ, в том числе Яндекс.Такси, число работников платформенной сферы стремительно увеличивается и к 2030 году может достичь показателя в 15 миллионов человек по всей стране. Эксперты исследования считают, что необходимо выработать механизмы регулирования нового вида занятости, а также подумать о том, как защитить работников платформенной сферы, какие инструменты они могли бы использовать, чтобы почувствовать себя защищенными. Один из таких инструментов, который смог бы изменить ситуацию к лучшему, - страхование.

Согласно опросу, который провела платформа Яндекс.Такси среди своих партнеров, большинство водителей считают страхование от болезни или несчастных случаев необходимостью в своей работе. Исходя из такой потребности, компания Яндекс решила до конца 2022 года вложить миллиард рублей в расширенную программу страхования водителей и курьеров.

Программа включает в себя компенсацию на случай болезни (аналог оплаты по листку нетрудоспособности) и несчастных случаев, а также доступ к телемедицине.

В зависимости от региона, сумма компенсаций по болезни составит от 800 до двух тысяч рублей в день. А при несчастных случаях - до двух миллионов рублей. Кроме того, заболевший водитель или курьер сможет бесплатно обратиться в телемедицинский сервис "Доктор рядом", где получит консультацию врача в чате, по видеосвязи или по телефону.

Программа уже доступна самозанятым и ИП по всей России, а в ближайшее время доступ к ней получат и непрямые партнеры - парковые водители.

До этого компания Яндекс уже запустила пилотный проект по страхованию в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Сочи и Самаре. В пилотном проекте Яндекс финансировал 50 процентов программы, остальную половину софинансировал партнер.

Первый месяц участия в программе страхования Яндекса будет для всех водителей бесплатным. А затем, если водитель, зарегистрированный как самозанятый или ИП имеет статус "Золото" или "Платина" в агрегаторе "Яндекс.Такси", то компания компенсирует ему 100 процентов затрат на страхование. Парковому водителю, также со статусом "Золото" или "Платина", компания компенсирует 50 процентов от страховых затрат. Все остальные смогут самостоятельно приобрести страховой пакет.

Предполагается, что услугой страхования от Яндекса смогут воспользоваться сотни тысяч водители и десятки тысяч курьеров по всей стране. Оператором страхования выступает "Манго Страхование". Это первый подобный продукт в России. Похожие программы до этого существовали только за рубежом.

"Благодаря процессам цифровизации в экономике появились новые формы взаимоотношений - между IT-платформами, предоставляющими возможности для поиска заказов, и теми, кто эти заказы выполняет, - отмечают в компании Яндекс. - Безусловно, такой тип занятости должен быть изучен и урегулирован с учетом его специфики. Самозанятые, как и все, кто сотрудничает с платформами, являются независимыми предпринимателями и самостоятельно определяют, как распоряжаться своим заработком и какой процент от него должен идти на страховые взносы. На наш взгляд, роль платформ в этом вопросе - создавать максимально комфортные условия для партнеров, развивая собственные программы поддержки. Поэтому мы запустили программу льготного страхования водителей такси и курьеров. Но решение об участии в программе остается за нашими партнерами".