Инфекционист объяснил, какие анализы нужно сдать переболевшим COVID-19

Примерно у трети пациентов COVID-19 (а у болевших в тяжелой форме намного чаще) заболевание может иметь долгосрочные последствия. Причем осложнения бывают даже у тех, кто перенес инфекцию легко или в бессимптомной форме. Какие исследования нужно сделать и в какие сроки, рассказал врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро-Сибирь" Андрей Поздняков.

"Есть общие рекомендации, которые не привязаны к тяжести состояния. Это связано с тем, что проблемы поражения печени, почек или склонность к тромбозу после COVID-19 могут быть и у тех, кто переболел в легкой форме, - пояснил Поздняков. - После перенесенного заболевания симптоматика может быть самой разнообразной, поскольку одна из главных мишеней вируса - клетки эндотелия (внутренняя выстилка сосудов). Повреждение внутренней сосудистой оболочки ведет к усилению тромбообразования. Поскольку сосуды есть во всех органах, то тромбы могут образоваться где угодно, то есть в любом органе могут возникнуть сосудистые нарушения и появиться симптоматика. У многих пациентов одновременно может встречаться более десяти симптомов поражения".

Когда лучше сдавать анализы?

Обследоваться нужно тогда, когда прошло более четырех-шести недель с момента заболевания (появления симптомов COVID-19), но при этом нет улучшения состояния. Потребуется обследоваться и в том случае, если возник рецидив и состояние ухудшилось, или появились новые симптомы.

Какие анализы нужно сдать?

Главный принцип: все исследования нужно проходить под контролем врача. Базовый набор тестов включает общий анализ крови (ОАК), общий анализ мочи (ОАМ), биохимию крови - С-реактивный белок (СРБ), АлТ, АсТ, ГГТ, мочевину, креатинин, а также тест, по которому судят о риске тромбообразования - Д-димер.

Общий анализ крови (ОАК) помогает оценить наличие воспалительной реакции либо, наоборот, угнетение лейкоцитарного ростка (высокое или низкое значение лейкоцитов, оценка лейкоцитарной формулы), показатели "красной" крови (анемия либо, наоборот, сгущение крови), количество тромбоцитов.

Общий анализ мочи (ОАМ) помогает оценить наличие/отсутствие воспалительных изменений в мочевой системе, показатели фильтрации, маркеры различной почечной и внепочечной патологии.

С-реактивный белок (СРБ) - маркер воспаления. Он часто повышен у пациентов с COVID-19, особенно со среднетяжелыми и тяжелыми формами заболевания. Длительное сохранение повышенного СРБ при подозрении на лонг-ковид чаще всего говорит о наличии воспалительного процесса в организме, вызванного активацией бактериальной флоры, который необходимо обнаружить и назначить адекватную терапию (чаще антимикробную). Возможны и другие причины повышения СРБ после перенесенного COVID-19, например, дебют аутоиммунной патологии.

АлТ, АсТ, ГГТ - биохимические показатели, с помощью которых оценивается наличие или отсутствие патологических процессов в печени (воспаления, застоя желчи - холестаза). Печень - один из наиболее часто поражаемых органов при COVID-19, поэтому мониторинг ее состояния обязателен для всех пациентов с длительно сохраняющимися симптомами и подозрением на лонг-ковид.

Креатинин и мочевина - биохимические маркеры почечной патологии, также необходимы для всех пациентов, поскольку почки - тоже часто страдают при COVID-19.

Д-димер - наиболее чувствительный показатель нарушения в системе гемостаза (системе свертывания крови). Поскольку SARS-CoV-2 - это вирус, поражающий эндотелий, то процесс патологического тромбообразования является одним из самых часто встречающихся при данном заболевании. Важно вовремя оценить наличие склонности организма к патологическому возникновению тромбов и при ее выявлении назначить соответствующую антикоагулянтную (противосвертывающую) терапию.

Может ли вакцинация обезопасить пациента от долгосрочных последствий COVID-19 в случае заболевания? Или привитым тоже стоит проверить эти показатели после заболевания?

Вакцинация помогает обезопасить от долгосрочных последствий COVID-19, если человек заразился после прививки.

Лонг-ковид может быть у всех. Но когда человек вакцинирован, у него есть иммунная защита, и время действия вируса сокращается. Соответственно, вероятность получить длительный COVID-19 намного меньше после вакцинации.

Проверять все показатели нет смысла, если нет клинических проявлений и серьезной фоновой патологии. Пациентам с симптомами и сопутствующими заболеваниями, особенно в сочетании с преклонным возрастом, лучше обследоваться даже после обычного ОРВИ.

Проще всего пройти все нужные обследования, если обратиться в свою поликлинику и провести диспансеризацию. Она в этом году проходит по углубленной программе и включает тесты и анализы именно для проверки состояния после перенесенного COVID-19. Если на первом этапе обследования будут обнаружены отклонения от нормы, доктор направит на более углубленные исследования - КТ легких, эхографию сердца и другие - и при необходимости назначит лечение.

Все обследования во время диспансеризации, включая и дорогостоящие (ту же КТ) бесплатны, поскольку проводятся за счет ОМС.