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22.09.2021 18:00
Рубрика: Общество

К 1100-летию принятия ислама народами России вышла серия богословских книг

Текст: Владимир Емельяненко

В Московской Соборной мечети Духовное управление мусульман России представило сразу 14 книжных новинок по исламской теологии, истории и культуре.

Фото: Представлено правительством Республики Карелия
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Заметный интерес вывала монография доктора теологии, первого заместителя председателя ДУМ России Дамира Мухетдинова "Российское мусульманство: в поисках политической субъектности".

Главный вопрос книги - как себя позиционирует российский мусульманин: гражданином, мусульманином или сначала выделяет этническую принадлежность? Автор самоощущению российского мусульманства дает емкую характеристику: "Лучше в Думу за мандатом, чем в лес за автоматом". Мухитдинов убежден, что за этим образным определением стоит особый социокультурный феномен русского мусульманина и его места в "культурном каноне" - России. В книге автор доказывает, что судьба этого феномена зависит от способности мусульман страны переопределять "культурный канон", что предполагает духовное и интеллектуальное развитие российского мусульманства.

Другая книга - перевод издания египетского религиозного мыслителя, шейха Ал-Азхара Махмуда Шалтута "Ислам: вероучение и закон" - вышла в серии "Возрождение и обновление". Известный богослов предлагает оригинальный проект согласования "внешнего" и "внутреннего" аспектов религии в новых исторических условиях цифровизации. Цель предлагаемого им проекта - адаптироваться к "цифре" и вернуть закону его духовно-этическую составляющую, основанную на теологическом фундаменте. И, таким образом, сделать вероучение работающим в новой жизни мусульман.

Еще одна богословская новинка - "Сборник фетв Совета улемов ДУМ РФ" был представлен имам-хатыбом московской Мемориальной мечети на Поклонной горе Шамилем Аляутдиновым. В сборник вошли около двух десятков шариатских заключений, вынесенных Советом улемов ДУМ России с 2017 по 2020 годы. Все они касаются ибадат - правил совершения мусульманами религиозных обязанностей, и примыкающих к ним особенностям быта и культуры.

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Помимо богословских изданий в Московской соборной мечети были представлены научный журнал "Ислам в современном мире", альманах "Хадж российских мусульман" и религиозно-философский ежегодник "Исламская мысль". Также вышли фотоальбомы "Тени Касимовского ханства" и "Мечети России"

- Все эти книги - научный и интеллектуальный потенциал российской уммы накануне празднования 1100-летия официального принятия ислама народами России, - говорит профессор кафедры теории и истории права НИУ ВШЭ Леонид Сюкияйнен. - Событие ожидается в 2022 году. Особая его значимость в том, что ислам в Поволжье закрепился по свободному выбору народов Волжской Булгарии, откуда распространялся мирным путем, что на века определило характер "мягкого" ислама с российским акцентом и дало толчок интеллектуального развития мусульманского мира.

Праздник 1100-летия принятия ислама народами России будет проходить на государственным уровне.

Общество Религия

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