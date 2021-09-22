Кабмин направит почти 3 млрд рублей на страховые выплаты медработникам

Сотрудники больницы в госпитале COVID-19 на базе ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова. Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Медицинские работники, помогающие больным с коронавирусом, получат специальные единовременные выплаты. На это будет дополнительно выделено 2,9 миллиарда рублей. Об этом говорится в распоряжении, которое утвердил глава кабмина Михаил Мишустин.

На такие выплаты смогут рассчитывать врачи, среднего и младшего медицинского персонала. Кроме того, их получат водители скорой помощи, которые, помогая больным COVID-19, заразились сами.

Ранее, по словам Михаила Мишустина, в 2021 году на страховые выплаты медработникам уже было выделено около 12,5 миллиарда рублей.