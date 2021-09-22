Как улучшить качество фото на смартфоне

Давно прошли те времена, когда люди фотографировали на фотоаппараты. Теперь главным инструментом в руке фотографа по праву считается именно смартфон.

Для того чтобы делать качественные фотографии, сегодня не обязательно таскать с собой тяжелые кофры с дорогостоящей аппаратурой. Достаточно "продвинутого" смартфона и навыков должного обращения с его возможностями. Фото: Gettyimages.com

Главный редактор портала о гаджетах и технологиях Ferra.ru Евгений Харитонов рассказал "РГ" - Неделя, как улучшить качество фотографий, которые получаются с помощью смартфона.

Самый простой способ принудительно улучшить качество съемки на любом смартфоне - включить режим HDR. В нем смартфон вместо одного снимка делает фото несколько раз с разной экспозицией (утрируя - яркостью), а потом склеивает их в один файл. И снимок на выходе получается более качественным, чем съемка в авторежиме. Следует, однако, учитывать, что бюджетные смартфоны фотографируют в HDR медленнее, и для съемки движущихся объектов такой режим не подойдет.

В смартфонах среднего класса и флагманах качество фото можно улучшить при использовании ручного режима. Не обязательно разбираться во всех параметрах - достаточно снизить уровень ISO (грубо говоря - зернистости) ниже 400, в идеале - до 100-250, а выдержку оставить автоматической. Во всех случаях, кроме съемки ночью, это улучшит качество снимка. Для всех, кто умеет обрабатывать фото на компьютере, будет не лишним включить в смартфоне сохранение фото в формат RAW. Такие снимки придется переделывать в JPG в программе для фотомонтажа, зато в этих "цифровых негативах" получится отредактировать яркость, убрать цифровой шум или отредактировать цветопередачу в гораздо больших пределах, чем при обработке готового jpg-снимка, снятого в авторежиме.

В смартфонах с 48, 64 и 108 Мп в основной камере нежелательно включать режим фото с максимальным количеством мегапикселей. Такие экстремальные настройки улучшат качество снимков только в яркий солнечный день при съемке неподвижных предметов. В пасмурную погоду переключение с 12 или 16 Мп на 48, 64 и т.д. лишь дополнительно ухудшит светочувствительность камеры и сделает изображение более размытым.

Режим HDR улучшает фото во много раз

При съемке фото в ночном режиме стоит вручную коснуться дисплея и навести фокусировку на яркие предметы - после этого смартфон дополнительно "прищурится" и сделает картинку темнее, но итоговое фото будет с натуральными цветами. Если этого не делать, смартфоны среднего класса и бюджетные модели в ночном режиме отобразят на снимке неестественно яркое и светлое небо, будто в обеденное время, и темно-коричневые оттенки асфальта вместо натурального серого/черного цвета ночью.

Последний совет по улучшению качества съемки подойдет для энтузиастов - установка так называемой GCam (она же Google Camera). Это приложение для съемки фото с очень умными алгоритмами, заимствованными у флагманских смартфонов Google Pixel. С ним смартфон в авторежиме "вытягивает" качество так, будто съемкой фото занимался профессионал при ручных настройках.

Подходящую к камере конкретной модели смартфона версию GCam следует искать на тематических форумах смартфонных энтузиастов.