Как узнать, можно ли установить Windows 11 на компьютер

Фото: Microsoft
Корпорация Microsoft выпустила публичную версию приложения PC Health Check Tool, которая позволяет проверить компьютера на соответствие системным требованиям Windows 11.
Загрузить PC Health Check Tool (эта программа распространяется бесплатно) можно с официального сайта Microsoft. Напомним, что официальный анонс Windows 11 намечен на конец октября.
Список требования к "железу" компьютера или ноутбука опубликован на сайте корпорации Microsoft. Windows 11 будет распространяться в качестве бесплатного обновления к Windows 10, поэтому обладатели ПК на Windows 7 должны обновиться, если хотят пользоваться новейшей версией платформы.
Обновить Windows 7 до Windows 10 также можно бесплатно.