Как в сувенирной лавке Владимира Бузука поселилось настоящее искусство

Колоритная сувенирная лавка Владимира Бузука встречает туристов в самом центре древнего Новогрудка - города с удивительной историей и неповторимым ландшафтом. Здесь командовал гусарским полком сын Пушкина - Александр Александрович, тут же на старом кладбище покоится внук великого поэта, умерший в младенчестве. В Новогрудке проходили съемки фильма "Сыновья уходят в бой", для которого Владимир Высоцкий написал проникновенную балладу "Он не вернулся из боя". Об этих и других выдающихся моментах новогрудской истории рассказывают в лавке Бузука сотни сувениров-экспонатов.

Владимир Бузук - коренной новогрудчанин. Как и многие его земляки, не представляет себя без родного города. Именно поэтому 20 лет назад ему пришлось кардинально поменять свою жизнь и заняться развитием собственного дела. Воинская часть, в которой он, профессиональный военный, тогда служил, переводилась в Борисов. Чтобы не покидать родной Новогрудок, Владимир оставил службу и поставил маленький столик у стен Ново­грудского замка, где открыл торговлю самодельными сувенирами.

- Мастерили их сами. Первые магнитики рисовали лаком для ногтей. - Владимир Бузук показывает на экране смартфона фотографию такого сувенира, который напоминает больше картинку в детской раскраске, чем художественное произведение. - Я к творчеству никогда никакого отношения не имел, поэтому качество рисунка вы сами можете оценить. Но мои магнитики были самыми первыми. Других не было. Рисовал на всем. Материал находил у друзей в сараях, на чердаках и даже на мусорках. Резал на квадратики старые пластиковые или деревянные коробочки, рисовал замок, приклеивал магнит - и на продажу. А подходящий магнит знаете, где брали? Доставали полоски из дверок старых холодильников и нарезали на кусочки…

Много лет Владимир работал у стен замка. К нему стали подходить местные ремесленники и предлагать для продажи собственные изделия. Стол становился все шире, а сувениры на нем - разнообразнее и качественнее. Позже предприниматель обустроил большую, примерно на 40 квадратных метров, палатку. А четыре года назад построил стационарную сувенирную лавку.

Сейчас на постоянной основе с Владимиром Бузуком сотрудничают 17 ремесленников. Это и мастера керамики, и художники, и ткачи, и бондари, и кузнецы, и реставраторы старинных вещей - всех направлений их творчества и не перечислить. Поначалу владелец сувенирной лавки планировал, что ассортимент его магазина составят исключительно работы новогрудских мастеров, но со временем сотрудничество предложили ремесленники из Лиды, Борисова, Гродно, Минска и многих других белорусских городов и местечек. Каждая вещь - исключительно индивидуальна, все сделано вручную.

- Вот, смотрите - керамика. Ее делает молодая семья из деревни Вселюб Новогрудского района, - проводит краткую экскурсию по своей лавке Владимир. - Даже сувенирные пакеты иллюстрированы вручную. Эти деревянные магниты раскрашивает 14-летняя ново­грудская школьница. Кто-то делает бусы, кто-то плетет лапти, кто-то мастерит рыцарей… Мы никогда не отказываем ни одному ремесленнику. Каждый имеет право выразить любовь к родному краю через искусство. До появления моего магазина многие из авторов представленных здесь работ просто мастерили что-то для себя. Более того, очень много тех, кто вообще не занимался творчеством. Недавно пришел парень, который решил заняться резьбой по дереву. Сейчас у нас несколько его работ: храмы, вырезанные на досках. Девушка попробовала делать объемные картины из бумаги на средневековые сюжеты. Как видите, они выглядят вполне достойно.

Своим посетителям Владимир Бузук обязательно рассказывает о родном городе. Нередко его собеседникам открывались факты, о которых они понятия не имели. О том, например, что найденная здесь чаша Ядвиги сегодня выставлена в Эрмитаже. И в то время когда питерские дворцы могли похвастать лишь слюдяными окнами, новогрудская знать уже смотрела на мир через стекла.

Недавно Бузук купил помещение в старинном доме для еще одного магазина. В 1820 году в этом здании находились аптека и парфюмерная лавка. И при реконструкции подвала нашел настоящий клад: старые парфюмерные бутылочки, часть которых сохранились запечатанными. Сейчас они выставлены на почетном месте в сувенирном магазине. Книги, датированные XIX веком, железнодорожная пломба периода Первой мировой войны, многочисленные предметы быта разных лет - все эти артефакты, найденные жителями города, Владимир Бузук бережно хранит как иллюстрации к истории родного города.

Арифметика дела

Подсчитать затраты и прибыль бизнеса Владимира Бузука довольно сложно: стоимость товара в его магазине варьируется от копеек до сотен белорусских рублей. С недавних пор спросом стал пользоваться товар, все сырье для изготовления которого буквально находится под ногами и не требует никаких вложений - кроме идеи и таланта автора. Это новогрудская земля в небольшой глиняной чашечке. Как тут вывести итоговое сальдо? Количество посетителей и их готовность раскошелиться также раз на раз не приходятся. Хотя за годы работы лавки россияне зарекомендовали себя как самые щедрые гости.