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22.09.2021 07:43
Рубрика: Экономика

Как заложить драгоценности и не стать жертвой мошенников

Текст: Анастасия Алексеевских
Российская газета - Неделя № 217(8568)
Ломбард - один из способов пережить финансовые трудности. Как не стать жертвой нелегальной организации и не потерять свои вещи навсегда?
Ломбарды могут выдавать деньги только под залог движимого имущества. Фото: РИА Новости Ломбарды могут выдавать деньги только под залог движимого имущества. Фото: РИА Новости
Ломбарды могут выдавать деньги только под залог движимого имущества. Фото: РИА Новости

Проверьте в реестре

Работа легальных ломбардов регулируется законодательством, защищающим права потребителей.

Банк России запретил ломбардам повышать ставки перед сроком возврата

"На сайте Банка России есть государственный реестр ломбардов. В него вошли компании, которые прошли тщательную проверку регулятора. Если организация, называющая себя ломбардом, там не значится, значит, у нее нет права выдавать займы", - поясняет первый заместитель начальника Главного управления Банка России по ЦФО Ильшат Янгиров.

Кстати, поисковая система "Яндекс" отмечает сайты легальных ломбардов особой меткой: синий круг с галочкой и надписью "ЦБ РФ".

Дачи и квартиры - под запретом

Не стоит обращаться в организацию, которая называет себя ломбардом и обещает принять в залог квартиру, дачу, участок или, скажем, гараж.

Ломбарды могут выдавать деньги только под залог движимого имущества. Чаще всего это золото, ювелирные украшения, часы, различная техника.

"Работают и автомобильные ломбарды - но по закону оформить заем под залог ПТС не получится, необходимо, чтобы машина хранилась в ломбарде", - поясняет Ильшат Янгиров.

Если владелец будет ездить на заложенной машине, то он может попасть в аварию, и ломбард рискует лишиться своего залога, под который он выдавал деньги.

Оценка, страховка и билет - обязательно

Если с вас хотят получить деньги за оценку вещей - дело нечисто. В ломбарде залог оценивают бесплатно.

Еще одно правило - ломбард обязан страховать заложенное имущество. Если с вещью что-то произойдет, владелец может рассчитывать на выплату.

Кроме того, ломбард должен выдать клиенту залоговый билет, где прописаны условия займа и данные о залоге. Причем имущество должно быть описано подробно, с указанием веса, пробы и других деталей.

Осторожно - комиссионки

Если владельцу залога предлагают подписать, скажем, договор купли-продажи, то к легальному ломбарду работа такой организации отношения не имеет. Комиссионные магазины, которые маскируются под ломбарды, могут продать вещь в любой момент.

Фото: РИА Новости
Подлинность изделий в ломбарде можно будет проверить через госсистему

Права клиентов легальных ломбардов защищает закон: если человек не вернет долг, то ломбард обязан подождать еще месяц после окончания договора и только после этого может продать залог. Дорогие предметы - от 300 тысяч рублей - можно реализовать только на публичных торгах.

"Бывает так, что ломбард выручил за проданную вещь больше суммы самого займа и начисленных до дня продажи процентов. Тогда клиент может потребовать выдать ему разницу. На такое требование есть три года со дня реализации предмета", - отмечает Ильшат Янгиров.

А еще надо опасаться аферистов, которые под видом ломбардов предлагают инвестировать деньги, чтобы заработать на выдаче займов. Однако ломбардам запрещено привлекать средства от частных лиц, кроме своих акционеров или учредителей.

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