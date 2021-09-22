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23.09.2021 11:00
Рубрика: Культура

"КиноПоиск" экранизирует романы-бестселлеры Майка Омера

Текст: Сусанна Альперина
Российский видеосервис "КиноПоиск" и литературное агентство "Банке, Гумен и Смирнова", представляющее писателя Майка Омера, заключили сделку: наши специалисты получили права на экранизацию популярного детективного цикла Омера о криминальном психологе Зои Бентли на всех языках мира. А также - на последующую дистрибуцию фильмов (в том числе и многосерийных), созданных по мотивам этой трилогии.
Майк Омер. Фото: wikipedia.org Майк Омер. Фото: wikipedia.org
Майк Омер. Фото: wikipedia.org

Майк Омер - автор криминальных романов, триллеров и фэнтези. Всемирную известность ему как раз и принесла детективная трилогия о психологе по имени Зои Бентли. Первая книга цикла, "Внутри убийцы" (A Killer"s Mind), вышла в 2018 году, была переведена на 17 языков и в списке бестселлеров Amazon обогнала романы Джоан Роулинг, Стивена Кинга и Джеймса Паттерсона. В 2019 году цикл продолжился романом "Заживо в темноте" (In the Darkness), а в 2020-м вышла заключительная часть трилогии "Глазами жертвы" (Thicker Than Blood). В 2020 году в США совокупные продажи трилогии составили более 1 000 000 000 экземпляров (на всех носителях). В России романы Майка Омера также демонстрируют рекордную популярность: в 2020 году общий тираж первых двух романов цикла о Зои Бентли, вышедших в издательстве "Эксмо", составил более 300 000 экземпляров (для сравнения: стартовый тираж нового романа Виктора Пелевина - 75 000 экземпляров).

Фото: Chris Pizzello/AP
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Главная героиня этих произведений Зои - психолог-профайлер: она способна по нескольким мелким деталям точно изобразить портрет и восстановить ход действий даже самого изобретательного преступника. К выбору неординарной профессии ее подтолкнуло страшное событие из детства - близкое столкновение с серийным убийцей, личность которого она сумела разгадать раньше полиции, несмотря на свой юный возраст. В романе "Внутри убийцы" Зои Бентли вместе с агентом Греем из ФБР расследует серию убийств молодых женщин, которых маньяк с помощью бальзамирования превращает в статуи, почти не отличимые от живых людей.

"Я счастлив, что мои книги смогут превратиться в сериал, и счастлив вдвойне, что заниматься этим будет "КиноПоиск", один из ведущих игроков на российском рынке. Всемирный успех романов о Зои Бентли - от США и Восточной Европы до Вьетнама - натолкнул меня на мысль, что экранизировать книги в Америке вовсе не обязательно. И вместо долгих переговоров с американскими студиями я решил присмотреться к другим вариантам - в том числе и к России. За последние два года российский сериальный рынок совершил огромный скачок вперед. Меня очень впечатлили российские сериалы "Эпидемия" и "Лучше, чем люди" - сюжетные повороты, конфликты, развитие персонажей. Еще один решающий фактор - сериалы здесь снимают быстро и хорошо. В "КиноПоиске" к идее экранизации моих романов отнеслись с большим энтузиазмом и заверили меня, что готовы превратить их в выдающийся сериал международного уровня. Я с большой гордостью и нетерпением жду начала нашей совместной работы", - написал Майк Омер.

"Адаптация на экране произведений Майкла Омера - это большая ответственность и огромная честь для нас. "КиноПоиск" впервые работает над экранизацией международного бестселлера. И здесь очень важно найти ту форму рассказа этих историй, которая будет понятна и интересна как российскому, так и зарубежному зрителю. Мы уже начали работу над сценарием экранизации первой книги цикла - "Внутри убийцы", и сейчас находимся на стадии переговоров с потенциальными режиссерами проекта", - рассказала директор по контенту медиасервисов "Яндекса" Ольга Филипук.

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