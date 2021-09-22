Кофе в аренду: почему в вузах нельзя быстро поставить вендинговый аппарат

В вузах и школах - курс на снижение бумажной нагрузки: меньше времени на заполнение бумаг - больше времени для качественной работы.

В это же время руководству университетов, например, до сих пор приходится собирать увесистые папки заключений, договоров, тратить деньги на согласования и экспертизы. Зачем? Речь об установке на территории вузовских корпусов и общежитий банкоматов, кулеров, вендинговых аппаратов с кофе. И дело не только в бумагах. Чтобы поставить всего один такой аппарат, требуется около года!

- Сейчас установка обычного вендингового аппарата на территории университета - сложная и затянутая бумажная работа, - рассказал "Российской газете" ректор Высшей школы экономики Никита Анисимов. - Например, у нас в Вышке идет процедура согласования установки 10 таких аппаратов, из них 7 - на согласовании с прошлого года.

А ведь эти устройства ежедневно нужны людям. Например, если студент засиделся в библиотеке, а кафе уже закрыты или между парами совсем небольшой перерыв, то самый простой способ подкрепиться - купить еду или стакан кофе в вендинговой машине. В общежитии тоже удобнее быстро что-то взять в таком аппарате, если нет времени выйти в магазин или на улице плохая погода.

- Мы продолжаем жить в условиях пандемии. Вендинг - бесконтактный, а следовательно безопасный вид розничной торговли, - говорит Никита Анисимов. - Покупка в автомате сводит к минимуму количество контактов с потенциальными носителями вируса. Мы делаем все, чтобы обеспечить комфорт для студентов во время учёбы, и для нас всех было бы огромным облегчением, если бы эти процедуры были упрощены.

Почему все так сложно? Зачем ждать год и можно ли сократить объем бумажной работы по этим вопросам?

В Минобрнауки проблему изучили досконально. Еще бы: ведь часть бумаг приходит на согласование именно в министерство. По словам заместителя министра науки и высшего образования Натальи Бочаровой, решение есть: сократить сроки согласований и оформлять сделки не как аренду помещений вуза, а как предоставление услуг. Тогда не потребуется "миллион" согласований, а будет достаточно договора с подписью ректора. Поправки в законодательство уже подготовлены.

- Чтобы поставить на территории вуза аппарат по продаже кофе, установить базовую станцию сотовой связи или банкомат, нужно согласовать сделку - договор аренды помещения с владельцем бизнеса по "разрешительному" принципу - получить одобрение нескольких ведомств, включая минобрнауки, - пояснила "РГ" Наталья Бочарова. - Причем, неважно, ставишь ты кулер, палатку с книгами или открываешь буфет - процедура одинакова и может занимать до 230 дней. И она практически не менялась с 90-х годов прошлого века.

Но тогда ситуация была совсем иная. Было много рисков. Мы все помним, как в Москве в помещениях детских садов стали открывать банки… Средства от аренды помещений могли уйти кому-то в карман. После этого ввели определенные ограничения в Законе о защите прав ребенка, по которым ни одной сделки нельзя было заключить без согласования особой комиссии.

Наталья Бочарова уверена: сегодня подобные согласования избыточны.

- Главное, чтобы средства от аренды поступали в доход учреждений, а не в доход каких-то третьих лиц, которые незаконно распоряжаются этим имуществом, - подчеркивает замминистра. - Но установить факт незаконных действий можно только проверкой "постфактум". К чему тогда все эти длительные согласования?

Кроме того, это еще и "выкачивает" средства из вузовского бюджета. Например, подготовка одного пакета документов для установки банкомата стоит примерно 40 тысяч рублей. В крупном вузе около 70 таких банкоматов. Около 3 миллионов только на банкоматы! При этом доход от размещения банкоматов и вендингов мог бы поступать сразу после заключения договора услуг, ведь за период, пока идут согласования договоров аренды, доходы вузам не поступают.

- Ирония в том, что переставить банкомат или кофемашину в другое место потом просто так тоже не выйдет - потребуются новые согласования, - отмечает Наталья Бочарова. - В идеале, от этой системы нужно полностью отказываться и переходить на уведомительный порядок, когда сведения о заключенных сделках будут просто заноситься в базу Росимущества. Вузам нужно дать больше свобод и освободить от лишней бумажной работы. По мнению Никиты Анисимова, эта инициатива Минобрнауки сильно облегчит жизнь студентам и сотрудникам вузов.

- Нет сомнений, что все административные процедуры и регламенты должны быть нацелены на повышение качества жизни людей, - говорит Анисимов. - В целом существующая система согласования решений об использовании объектов федеральной собственности нуждается в модернизации. Особенно это касается работы столовых. В оптимистическом варианте согласование решения о передаче помещения столовой компании-оператору занимает несколько месяцев. Этот период нужно сокращать за счет расширения полномочий самих вузов.