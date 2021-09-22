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22.09.2021 19:34
Рубрика: Власть

Комиссия ПАСЕ рекомендовала Михаила Лобова на должность судьи ЕСПЧ от РФ

Текст: Владислав Куликов
Комиссия по выбору судей Парламентской ассамблеи Совета Европы определилась с кандидатурой возможного судьи ЕСПЧ от России. Рекомендацию комиссии получил Михаил Лобов.
Фото: Владимир Гердо/ТАСС Фото: Владимир Гердо/ТАСС
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Кстати, ему не придется переезжать в Страсбург, так как он с 1997 года работает в аппарате Совета Европы. А с 2014-го возглавляет департамент политики и сотрудничества в области прав человека в Генеральном директорате прав человека и верховенства права Совета Европы.

Фото: Виталий Юрчак/ РГ
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Напомним, что ранее Россия представила в ПАСЕ трех кандидатов на должность судьи ЕСПЧ от нашей страны. На прошлой неделе кандидаты прошли в Страсбурге собеседование с комиссией по выбору судей. В результате комиссия остановила свой выбор на Лобове.

Выборы судей от ряда стран, в том числе России, запланированы на 28 сентября.

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