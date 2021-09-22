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22.09.2021 00:05
Рубрика: Общество

Кому и сколько москвичи жертвуют на благотворительность

Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 216(8567)
Жители Москвы - самые щедрые благотворители России. К такому выводу пришел сервис "Добро Mail.ru", по его данным, пользователи из столицы перечислили в благотворительные фонды-партнеры более 23 миллионов рублей. Средний размер пожертвования в городе, как сообщили "РГ" в пресс-службе сервиса, составил 540 рублей.

"Каким бы ни был размер пожертвования, он все равно будет эффективным", - рассказала руководитель проектов Александра Бабкина. Ведь только в одной столице за год было сделано 42 970 благотворительных пожертвований. Судя по этим цифрам, большая часть москвичей перечисляет не миллионы, но благодаря тому, что горожан, готовых помочь другим, много, фонды получают неплохую поддержку.

Фото: Благотворительный фонд "Вера в Жизнь"
Как благотворительный фонд "Вера в Жизнь" помогает больным детям

Но любой "средний" показатель не всегда отражает полную картину. "В нашей практике самым крупным, например, было пожертвование руководителя крупной столичной корпорации в размере 28 миллионов рублей, - поделился с "РГ" президент "Русфонда" Лев Амбиндер. - Но мы кланяемся в ноги всем нашим благотворителям. Ведь у каждого разные возможности, главное, есть желание помочь! Например, однажды к нам поступило пожертвование в 37 копеек, мы и ему рады". Такие суммы поступают, например, от пенсионеров. Скорее всего, 37 копеек - "хвостик" пенсии, который можно было бы просто машинально взять и положить в карман. Но человек решил отправить их на благое дело.

В последнее время среди меценатов растет доля корпоративных клиентов. Это не обязательно корпорации, у которых в Москве немало представительств. Жертвуют на благие дела и создатели небольшого бизнеса. По оценкам Льва Амбиндера, общие сборы "Русфонда" за этот год могут превысить показатель 2020-го, который составлял 1,5 миллиарда рублей. Число пожертвований "Русфонд" оценивает в 780 тысяч. Так что за счет участия крупного бизнеса средний показатель получается весьма высоким.

Чаще всего горожане перечисляют деньги в фонды, помогающие детям

Как следует из статистики, опубликованной сервисом "Душевная Москва", чаще всего горожане перечисляют деньги в фонды, помогающие детям - "По зову сердца", "Шалаш", "Дом с маяком" и другие. Причем москвичам не важно, в каком регионе постоянно живет ребенок. Тем более что довольно часто сбор начинается, когда пациент находится в крупных медцентрах, а они как раз сосредоточены в столице. Например, не так давно жители города помогли собрать деньги отчаявшейся семье трехлетней Алены Шестопаловой. На ее родине, в алтайском селе Косиха, врачи вовремя не распознали ретинобластому, малышке грозила ампутация глаза. Однако благотворители помогли не только собрать деньги на курсовое лечение в Швейцарии, но и обеспечили семью квартирой в Москве - отсюда маме и дочке добраться до Женевы гораздо проще, чем из Косихи. Папа Алены в своем селе работал лесорубом за 10 тысяч рублей в месяц. Сегодня он получает гораздо больше и проживает рядом с семьей в столице.

Также москвичи перечисляют деньги на лечение взрослых и даже на поддержку молодых дарований. В частности, одними из лидеров благотворительного сбора стали музыканты, участвующие в проекте по возрождению русского романса.

Инфографика "РГ"/Александр Чистов/Сергей Бабкин
Общество Соцсфера Помощь пострадавшим

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