Концерн «Покровский» вложил в модернизацию парка техники 1,4 млрд. рублей

ГК "Концерн "Покровский" - один из крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в России, продолжает повышать эффективность и производительность своей работы. В 2021 году, в связи с расширением посевных площадей и внедрением новых агротехнологий, группа компаний инвестировала в обновление технического парка 1,4 млрд. рублей.

В текущем сезоне ГК "Концерн "Покровский" расширила посевные площади под основными культурами. Озимой пшеницей засеяли 104,5 тыс. га, это на 9 тыс. га больше, чем в прошлом году. Ячменем - 10,4 тыс. га (на 1,4 тыс. га больше). Кроме того, в связи с ожидаемым спадом производства сахарной свеклы на треть, до 26,8 тыс. га, увеличена посевная площадь под этой культурой. Общий земельный банк Концерна в 2021 году превысил 242 тыс. га.

"Агропромышленный комплекс становится все более технологичным сегментом экономики. Инновации, которые сейчас активно внедряются в сельском хозяйстве, позволяют не просто наращивать урожай, а делать это системно и сократить зависимость от капризов природы, что наглядно показал этот год, - отметил управляющий агробизнесом ГК "Концерн "Покровский" Станислав Кашуба. - Высокоэффективная сельскохозяйственная техника позволяет оптимизировать рабочие процессы на поле, выполнять их в несколько раз быстрее и эффективнее. Сегодня Концерн активно расширяет масштабы деятельности, увеличивает посевные площади, вводит в севооборот новые виды культур. Для достижения высоких результатов по урожайности мы активно внедряем передовые технологии и используем самую современную технику. На данный момент по уровню технической оснащенности Концерн является одним из лидеров в регионе".

В преддверии сельскохозяйственного сезона 2021 года группа компаний приобрела 230 единиц сельскохозяйственной техники, среди которых 18 зерноуборочных комбайнов TORUM 785, 8 тракторов New Holland T7060, 8 пропашных сеялок Kuhn Planter III TSR, 6 тракторов Buhler Versatile 3535 и 570, 10 опрыскивателей Amazone UX5200, современные посевные комплексы Amazone Citan 15001, Amazone DMC9000 и Horsch Pronto NT10, а также другое сельскохозяйственное оборудование. Общий объем инвестиций на эти цели составил 1,4 млрд. рублей.

Помимо посевной и уборочной техники в рамках программы модернизации ГК "Концерн Покровский" приобрела поливное оборудование на сумму почти 100 млн. рублей, что позволило увеличить площади под орошением на 550 га. Также в этом году были закуплены системы автоматического вождения компании Trimble - мирового лидера в области технологий автопилотирования, на сумму 50 млн. рублей. Благодаря их использованию в посевной кампании Концерн получил на своих полях идеально ровные посевы сахарной свеклы, что значительно облегчило процессы обработки и сбора урожая, а также позволило сократить потери при уборке на 10%.

В настоящий момент технический парк ГК "Концерн "Покровский" насчитывает 1560 единиц самоходной техники, 7600 единиц прицепных орудий и 540 единиц грузовых машин разных классов.

Пресс-релиз предоставлен ГК "Концерн "Покровский".

Справка о компании

ГК "Концерн "Покровский" является одним из самых крупных и эффективных сельхозпроизводителей в стране и входит в десятку национальных лидеров по основным производственным показателям. В состав концерна входят 35 предприятий Южного федерального округа, которые ведут производственную деятельность в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях. Земельный банк компании в 2021 году превысил 242 тыс. га.

Приоритетное инвестиционное направление ГК "Концерн "Покровский" - сельское хозяйство и переработка сельхозпродукции. Агробизнес группы компаний представляют 22 хозяйства в 17 районах Краснодарского края, которые занимаются производством, хранением и переработкой зерновых и технических культур, овощеводством и фруктовыми садами, животноводством и производством молока, свиноводством, производством сахара, выращиванием фундука, штирийской тыквы, а также производством комбикормов, муки и манки. Годовой валовый сбор сельскохозяйственной продукции составляет 2,5 млн тонн. Продукция группы компаний востребована не только на российском рынке, но и за рубежом - годовой объем экспорта зерновых, масличных и технических культур составляет более 400 тыс. тонн.

Пресс-релиз предоставлен пресс-службой ГК "Концерн "Покровский"