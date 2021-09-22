Косачев: Международные наблюдатели отметили прозрачность выборов в РФ

Новости

В Кремле прокомментировали заявления Эрдогана о Крыме 13:51
Песков не назвал срок окончания самоизоляции Путина 13:47
Плохая погода могла быть причиной ЧП с самолетом под Хабаровском 13:46
Герасимов встретился в Финляндии с главой Комитета начальников штабов США 13:30
Эксперт оценил шансы ЕС ввести единый разъем для гаджетов 13:28
Спасатели выдвинулись на поиски пропавшего самолета Ан-26 13:28
Глава Рособрнадзора ответит на вопросы родителей 13:22
Пропавший с радаров самолет Ан-26 выполнял технический полет 13:20
Матвиенко: Пострадавшим от ЧС регионам надо выделить дополнительные средства 13:13
Колокольцев присвоил звания полицейским, обезвредившим преступника в Перми 13:08
Синоптик: Погода в Москве постепенно вернется в рамки календаря 13:02
Сергей Готье рассказал, можно ли делать прививку от COVID-19 после трансплантации органов 13:02
В Хабаровском крае пропал с радаров самолет Ан-26 13:00
Видео: На Каспии пограничники спасли 130 русских осетров 12:50
Умерла Сара Даш из "Клуба одиноких сердец сержанта Пеппера" 12:48
Подарок из банка: В Ижевске выявили новую схему обмана граждан 12:47
Бастрыкин прибыл в Пермь после ЧП в университете 12:39
Названы округа-рекордсмены по количеству выпавших осадков 12:38
"Вечные" станут первым фильмом Marvel со сценами сексуального характера 12:36
Путин наградил полицейских, спасавших людей при стрельбе в Перми 12:26
Utair разрешила перевозку кошек и собак на пассажирских креслах 12:25
Ученые придумали долговечные батарейки для электрокаров 12:24
Оперштаб: В Москве выявлен 1991 новый случай COVID-19 12:14
Снайперов РФ потренировали на фоне осложнения ситуации в Афганистане 12:13
Сенаторы: Деструктивная политика Запада препятствует борьбе с терроризмом 12:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
ВС РФ разъяснил, как супругам надо делить имущество до расторжения брака
За что не должны платить родители в школе
За что не должны платить родители в школе
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
23 сентября - круглый стол: "Новая старая эпидемия хронических неинфекционных заболеваний"
22.09.2021 13:28
Рубрика: Власть

Косачев: Международные наблюдатели отметили прозрачность выборов в РФ

Текст: Дмитрий Гончарук
Международные наблюдатели отметили высокие стандарты проведения выборов в Госдуму, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

"Мы приняли всех наблюдателей, которые захотели приехать в нашу страну. По линии Совета Федерации это очень представительные делегации Межпарламентской ассамблеи СНГ и еще 13 национальных делегаций. В их составе - спикер парламента ЮАР, первый вице-спикер парламента Казахстана, вице-спикер парламента Индонезии, лидер правящей фракции парламента Пакистана и другие высокопоставленные парламентарии", - рассказал Косачев на заседании Совфеда, которое открыло осеннюю сессию.

Фото: РИА Новости
Владимир Путин поблагодарил граждан за доверие и активную явку на выборах

Вице-спикер напомнил, что на выборах работали 245 иностранных наблюдателей из 59 стран мира, из них 46 наблюдателей из 14 государств приехали в Россию по приглашению верхней палаты парламента.

По словам Косачева, все международные наблюдатели особо отметили, что по ряду позиций российская система проведения выборов далеко впереди самых высоких стандартов, принятых в мире. Это касается организации видеонаблюдения на участках, системы электронного голосования, общественного наблюдения, эффективной защиты от кибератак.

Главный вывод международных наблюдателей - выборы были честными, прозрачными, демократичными и свободными, и в этом смысле они абсолютно легитимны, подчеркнул сенатор.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В них участвовали 14 партий. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования прошли прямые выборы глав регионов и 39 законодательных собраний. Одна из особенностей этих выборов - использование дистанционного электронного голосования, которое охватило более 2,5 миллиона человек. Согласно предварительным данным ЦИК, по итогам прошедших парламентских выборов "Единая Россия" может получить 324 места в нижней палате, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13. Еще по одному депутатскому мандату у "Гражданской платформы", "Родины" и Партии Роста.

Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Совет Федерации Единый день голосования-2021

Главное сегодня

Песков не назвал срок окончания самоизоляции Путина
Материнский капитал в 2022 году получат 1,3 млн человек
Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости COVID-19 в 36 регионах
Бастрыкин прибыл в Пермь после ЧП в университете
Общественный штаб объяснил сверку итогов электронных выборов в Москве
Правительство утвердило праздничные выходные дни на 2022 год
Верховный суд обязал банки возмещать убытки за списание защищенных средств