Косачев: Международные наблюдатели отметили прозрачность выборов в РФ

Международные наблюдатели отметили высокие стандарты проведения выборов в Госдуму, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

"Мы приняли всех наблюдателей, которые захотели приехать в нашу страну. По линии Совета Федерации это очень представительные делегации Межпарламентской ассамблеи СНГ и еще 13 национальных делегаций. В их составе - спикер парламента ЮАР, первый вице-спикер парламента Казахстана, вице-спикер парламента Индонезии, лидер правящей фракции парламента Пакистана и другие высокопоставленные парламентарии", - рассказал Косачев на заседании Совфеда, которое открыло осеннюю сессию.

Вице-спикер напомнил, что на выборах работали 245 иностранных наблюдателей из 59 стран мира, из них 46 наблюдателей из 14 государств приехали в Россию по приглашению верхней палаты парламента.

По словам Косачева, все международные наблюдатели особо отметили, что по ряду позиций российская система проведения выборов далеко впереди самых высоких стандартов, принятых в мире. Это касается организации видеонаблюдения на участках, системы электронного голосования, общественного наблюдения, эффективной защиты от кибератак.

Главный вывод международных наблюдателей - выборы были честными, прозрачными, демократичными и свободными, и в этом смысле они абсолютно легитимны, подчеркнул сенатор.

Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. В них участвовали 14 партий. Одновременно с выборами в нижнюю палату в единый день голосования прошли прямые выборы глав регионов и 39 законодательных собраний. Одна из особенностей этих выборов - использование дистанционного электронного голосования, которое охватило более 2,5 миллиона человек. Согласно предварительным данным ЦИК, по итогам прошедших парламентских выборов "Единая Россия" может получить 324 места в нижней палате, КПРФ - 57, "Справедливая Россия - За правду" - 27, ЛДПР - 21, "Новые люди" - 13. Еще по одному депутатскому мандату у "Гражданской платформы", "Родины" и Партии Роста.