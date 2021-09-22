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Астрономы обнаружили в далеком космосе "черную вдову"

Фото: iStock
Фото: iStock

Команда астрономов под руководством Чжэнь Янь из Шанхайской астрономической обсерватории с помощью сферического радиотелескопа с пятисотметровой апертурой (FAST) обнаружила ранее неизвестный пульсар, относящийся к классу пульсаров-пауков. Это первый подобный объект, найденный в шаровом скоплении NGC 6712.

Фото: NRAO/GBO/Raytheon/NSF/AUI
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Открытие описано в статье, опубликованной на сайте препринтов arXiv.org, а коротко о нем рассказывает Phys.org. Сообщается, что обнаруженный объект является первым на сегодняшний день пульсаром, идентифицированным в кластере NGC 6712.

Ученые говорят, что это так называемая "черная вдова". Они объясняют, что наиболее быстро вращающиеся пульсары с периодом вращения менее 30 миллисекунд известны как миллисекундные пульсары (MSP). Класс экстремальных двойных пульсаров с "вырождающимися" звездами-компаньонами получил название "пульсаров-пауков".

В свою очередь, они подразделяются на группы. Вновь обнаруженный объект был классифицирован как "черная вдова", поскольку его компаньон имеет чрезвычайно низкую массу - менее 0,1 массы нашего Солнца. Считается, что подобные пульсары образуются в двойных системах, когда изначально более массивный компонент превращается в нейтронную звезду, которая затем раскручивается из-за аккреции вещества от вторичной звезды.

Новая "черная вдова" получила официальное обозначение PSR J1853-0842A. Объект расположен примерно в 22 500 световых годах от Земли. Кстати, шаровое скопление NGC 6712 богато металлами. Исследователи установили, что период вращения PSR J1853-0842A составляет примерно 2,15 миллисекунды.

Этот пульсар находится на компактной круговой орбите с оборотом 3,56 часа и спутником очень малой массы. По оценкам ученых, она составляет от 0,018 до 0,036 массы Солнца. Также наблюдения показали, что пульсар расположен недалеко от центра кластера NGC 6712 и обладает характеристиками, сопоставимыми с параметрами некоторых других известных науке "черных вдов".

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Фото: РИА Новости
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