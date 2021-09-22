Котяков: индексация страховых пенсий в 2022 году составит 5,9%

В 2022 году россиянам проиндексируют пенсии на 5,9%, рассказал РИА Новости глава Минтруда Антон Котяков. Он напомнил, что индексация страховой пенсии проводится на уровне выше годовой инфляции, которая, по прогнозам Минэкономразвития, составит 5,8%.

"С учетом этого планируемая в 2022 году индексация остается в параметрах трехлетнего бюджета - на уровне 5,9 процента", - отметил министр.

Котяков уточнил, что в 2022 году среднегодовой размер пенсии по старости неработающего пенсионера составит 18521 рубль, в 2023-м - 19477 рублей, а в 2024-м - 20469 рублей.

Ранее сенатор Елена Бибикова сообщила, что с 1 января 2022 года пенсионеры будут получать "сельскую" надбавку к пенсии даже после переезда в город. Она составляет 25% от фиксированной выплаты и назначается неработающим россиянам, которые 30 и более лет трудились в сельхозпроизводстве и проживают в сельской местности.