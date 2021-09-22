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22.09.2021 09:08
Рубрика: В мире

Литва замотает колючей проволокой забор на границе с Беларусью

Текст: Надежда Ермолаева

Литва установит на границе с Беларусью забор с острыми лезвиями. Об этом сообщила глава МВД республики Агне Билотайте.

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
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По ее словам, длина сооружения составит 100 километров. При этом забор будет построен в кратчайшие сроки - буквально за один месяц. К строительным работам привлекут литовскую армию. В настоящее время установлено ограждение с колючей проволокой длиной 32 километра. При том, что общая протяженность литовско-белорусской границы примерно 680 километров.

Напомним, что минувшим летом Литва столкнулась с сильной волной миграции нелегалов из стран ближнего востока, следующих в Европу через территорию Беларуси. В Литве сейчас ожидают наплыва большого количества беженцев из Афганистана.

В мире Европа Литва Общество Соцсфера Миграция

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