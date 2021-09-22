Макрон и Любимова открыли выставку живописи из собрания российских музеев в Париже

Во Франции в Фонде Луи Вюиттон открылась выставка "Коллекция братьев Морозовых - Иконы современного искусства", включающий шедевры импрессионизма и модернизма из собраний российских музеев - Государственного Эрмитажа, ГМИИ им. А.С. Пушкина и Государственной Третьяковской галереи. В церемонии открытия приняли участие президент Французской Республики Эмманюэль Макрон и Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, а также гендиректор группы компаний LVMH Бернар Арно.

"Выражаю признательность президенту России Владимиру Путину. Я знаю, что он сыграл большую роль в том, чтобы эта выставка состоялась", - приводит слова Эмманюэля Макрона пресс-служба Минкультуры РФ.

В свою очередь Ольга Любимова отметила, что визит первого лица страны на такого рода культурное мероприятие дополнительно подчеркивает его статус и значение не только с точки зрения искусства, но и, конечно, с точки зрения политических процессов.

Эта выставка стала долгожданным событием, которое планировалось в качестве музейного хита в рамках программы "Русские сезоны". Но вмешалась пандемия, и проект был временно отложен.

"Выставка открывается 22 сентября, и до 22 февраля каждый, кто будет гостем французской столицы, получит возможность попасть в Фонд Луи Вюиттон и посетить совершенно великолепную выставку из собрания братьев Морозовых. Это различные уникальные работы как западноевропейских художников, так и российских мастеров", - сказала Ольга Любимова.

В залах здания Фонда Луи Вюиттон - работы величайших французских художников, таких как Эдуард Мане, Камиль Писсарро, Анри Тулуз-Лотрек, Огюст Ренуар, Альфред Сислей, Поль Сезанн, Поль Гоген, Винсент Ван Гог, с известнейшими русскими живописцами - Ильей Репиным, Михаилом Врубелем, Константином Коровиным, Валентином Серовым, Казимиром Малевичем, Ильей Машковым.

Справка "РГ"

Первый проект из серии "Иконы современного искусства" - "Коллекция Щукина" была организована Фондом Луи Вюиттон в сотрудничестве с Государственным Эрмитажем, ГМИИ им. А.С. Пушкина и Государственной Третьяковской Галереей в 2016 году. Ее посетили 1,3 млн зрителей.