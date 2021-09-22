Мантуров призвал разработать меры по борьбе с контрафактом детских товаров

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил о необходимости срочно разработать меры по борьбе с контрафактом детских товаров.

"Ассоциация предприятий индустрии детских товаров оценивает долю контрафакта в 40%. Это очень тревожный звонок, особенно учитывая насколько востребованными стали online-покупки. Поэтому нам необходимо срочно разработать пакет мер, чтобы оперативно пресекать злоупотребления в этой сфере", - отметил он на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции.

По словам министра, особенно остро стоит вопрос роста угрозы незаконного использования товарных знаков и анимационных образов, так как объем рынка анимационных брендов активно расширяется в последние годы.

В связи с этим было решено создать электронный реестр соглашений, который позволит отслеживать незаконное использование анимационных образов благодаря соглашению между производителями и импортерами детских товаров, а также правообладателями реализации.