Маршалы смогут служить и после 70 лет

Председатель Правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отметил, что законопроект направлен на совершенствование порядка прохождения военной службы высшими офицерами, достигшими предельного возраста пребывания на военной службе, имеющими воинское звание Маршала Российской Федерации, генерала армии, адмирала флота.

"Сегодня закон устанавливает для таких высших офицеров предельный срок службы - до 65 лет. Однако после этого с ними может заключаться новый контракт до достижения ими 70 лет", - пояснил Владимир Груздев.

Вместе с тем в отдельных случаях возникает необходимость продления контракта с наиболее опытными и высококвалифицированными военачальниками и после достижения ими 70 лет.

"Законопроект предусматривает, что глава государства сможет продлевать маршалам Российской Федерации, генералам армии и адмиралам флота контракт и после достижения ими 70 лет. При этом президент страны будет устанавливать срок нового контракта", - подчеркнул председатель Правления АЮР.