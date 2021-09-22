Матвиенко назвала приоритеты для сенаторов

Работа над проектом трехлетнего бюджета станет приоритетной для сенаторов в осеннюю сессию. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Необходимо, чтобы в бюджете были отражены все те посылы и инициативы, на которые обращают внимание субъекты Федерации. Крайне важно следить за уровнем их финансовой самодостаточности и наполняемости бюджетов", - заявила Матвиенко.

Спикер СФ напомнила, что предложения сенаторов по формированию концепции бюджета уже направлены в правительство. "Насколько полно они учтены, мы оценим на наших традиционных парламентских слушаниях 5 октября", - добавила она.

По итогам "правительственного часа" с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым в верхней палате парламента рассчитывают получить позицию кабмина по прогнозу социально-экономического развития России на предстоящий период, в том числе и в региональном разрезе.

По оценке спикера, Совет Федерации сегодня обладает комплексным, системным инструментарием поддержки регионов и граждан. В ходе сессии планируется рассмотреть ряд социально значимых законов, которые касаются расширения доступности лекарств, помощи детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями, усиления ответственности за незаконную деятельность коллекторов.

"В этом же ряду стоят инициативы сенаторов о возможности родителям детей-инвалидов бесплатно проживать со своими детьми в больнице, о продлении дачной амнистии и многие другие. Все эти законопроекты направлены, прежде всего, на поддержку наших граждан, на решение их насущных, каждодневных проблем", - отметила Валентина Матвиенко. Она попросила коллег "еще активнее работать в своих регионах, чтобы понимать реальные запросы граждан и выходить с действительно востребованными, продуманными инициативами".