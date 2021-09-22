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22.09.2021 21:05
Рубрика: Власть

Матвиенко призвала сенаторов наладить контакт с новыми коллегами из Думы

Текст: Дмитрий Гончарук
Российская газета - Федеральный выпуск № 218(8569)
Предварительные итоги выборов в Госдуму подтвердили устойчивость политической системы в России, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, открывая первое после летнего перерыва заседание верхней палаты парламента. Среди важных задач у сенаторов на ближайшее время - установить рабочие контакты с новыми коллегами из Госдумы. А приоритетной в осеннюю сессию станет работа над проектом трехлетнего бюджета.
Валентина Матвиенко нацелила коллег по Совфеду на активную законодательную работу. Фото: РИА Новости Валентина Матвиенко нацелила коллег по Совфеду на активную законодательную работу. Фото: РИА Новости
Валентина Матвиенко нацелила коллег по Совфеду на активную законодательную работу. Фото: РИА Новости

"Несмотря на беспрецедентное давление на нашу страну, наши граждане проявили политическую зрелость, приняли участие в голосовании и сделали свой выбор. И сегодня можно сказать, что общий ход кампании и ее предварительные итоги подтвердили устойчивость нашей политической системы, дееспособность избирательной системы, а также показали уверенную поддержку гражданами курса президента на развитие страны, социального поворота в политике государства, который произошел с принятием обновленной Конституции", - сказала Матвиенко.

Фото: Максим Блинов/ РИА Новости
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Сенатор обратила внимание на то, что вопросы социального развития заняли центральное место в программах практически всех партий и кандидатов как на думских, так и на региональных выборах. "Безусловно, в ближайшие годы тема повышения качества жизни граждан будет лейтмотивом работы законодателей всех уровней", - добавила она.

Матвиенко напомнила, что конкретные задачи уже определены в президентских поручениях. Они касаются расселения аварийного жилья, адресной поддержки семей с детьми и защиты социальных выплат от списания по долгам, повышения доходов населения и занятости.

Также Матвиенко попросила всех председателей комитетов Совфеда оперативно установить рабочие контакты с коллегами из Госдумы нового созыва. "Чтобы мы не тратили время на организационные моменты и сразу переходили к работе по существу, определив приоритетные законопроекты", - подчеркнула она.

Для самих сенаторов наиболее важной задачей в осеннюю сессию станет работа над проектом трехлетнего бюджета. "Необходимо, чтобы в бюджете были отражены все те посылы и инициативы, на которые обращают внимание субъекты Федерации. Крайне важно следить за уровнем их финансовой самодостаточности и наполняемости бюджетов", - настаивает Валентина Матвиенко. Она напомнила, что предложения сенаторов по формированию концепции бюджета уже направлены в кабмин. "Насколько полно они учтены, мы оценим на наших традиционных парламентских слушаниях 5 октября", - отметила председатель СФ.

Крайне важно следить за уровнем финансовой самодостаточности регионов и наполняемости их бюджетов

По ее оценке, у Совфеда есть комплексный и системный инструментарий поддержки регионов и граждан. В ходе сессии планируется рассмотреть законы, которые касаются расширения доступности лекарств, помощи детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями, усиления ответственности за незаконную деятельность коллекторов. "В этом же ряду стоят инициативы сенаторов о возможности родителям детей-инвалидов бесплатно проживать со своими детьми в больнице, о продлении дачной амнистии и многие другие, - продолжила парламентарий. - Все эти законопроекты направлены прежде всего на поддержку наших граждан, на решение их насущных, каждодневных проблем".

Сенатор от Амурской области Иван Абрамов сообщил, что от сильного паводка пострадали почти 14 тысяч человек. Он предложил проработать возможность изменения правил, по которым распределяются межбюджетные трансферты, включив туда норму о компенсации затрат регионов из федерального бюджета на восстановление автодорог после катаклизмов. А сенатор от Якутии Александр Акимов напомнил о разрушительных пожарах в республике и других регионах, которые продолжались все лето. Аномальные погодные условия привели к тому, что пострадали люди во многих регионах, ответила Матвиенко. Она предложила к парламентским слушаниям по проекту нового бюджета подготовить инициативы по оперативной поддержке всех регионов, которые пострадали от природных катаклизмов.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Кроме того, по итогам прошедших выборов в Госдуму Совет Федерации проведет мониторинг правоприменительной практики закона об иностранных агентах, сенаторы готовы внести в него изменения или уточнения, сообщила Валентина Матвиенко журналистам на брифинге. "Если в чем-то двойное трактование или неправильное применение и нужно будет уточнить закон, мы готовы его уточнить. Но речи об отмене закона об иноагентах не идет", - заявила спикер. По ее мнению, информация о деятельности иноагентов должна быть доступна гражданам, но никакой дискриминации по отношению к таким организациям или СМИ нет.

Что касается технологии дистанционного электронного голосования, то она будет развиваться от выборов к выборам, а никакой спешки с ее внедрением быть не должно, полагает глава палаты регионов. "Сейчас технические специалисты, эксперты, политические партии проанализируют, подведут итоги, выявят, если есть, слабые места. Главное, что беспокоит - чтобы ни один голос не пропал, была обеспечена тайна голосования, чтобы невозможно было взломать эту систему и каким-либо образом повлиять на результаты голосования", - подчеркнула сенатор.

Ее также спросили о возможности введения в России локдауна из-за COVID-19. "В разных регионах ситуация разная. И не случайно право принимать те или иные ограничения передано губернаторам, руководству регионов: они видят ситуацию на местах", - ответила она. "На мой взгляд, не надо расслабляться - элементарные меры предосторожности, такие как ношение маски, соблюдение дистанции, должны сохраняться. Тем более что из некоторых стран приходит информация о новых штаммах. Но никаких оснований для введения в России нового локдауна или каких-то других жестких мер нет", - резюмировала Матвиенко.

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