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22.09.2021 15:45
Рубрика: Власть

Матвиенко: Сенаторы проведут мониторинг применения закона об иноагентах

Текст: Дмитрий Гончарук

По итогам прошедших выборов в Госдуму Совет Федерации проведет мониторинг правоприменительной практики закона об иностранных агентах, сенаторы готовы внести в него изменения или уточнения, сообщила журналистам председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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"Что касается нашего закона об иноагентах, это не российское ноу-хау. Такого типа законы существуют во многих странах... Если неправительственные, некоммерческие организации, фонды и другие структуры в той или иной мере влияют на политические процессы, участвуют в политической жизни и при этом используют зарубежное финансирование, то они должны быть открыты для общества", - заявила Матвиенко на брифинге после заседания Совфеда.

По ее мнению, информация о деятельности иностранных агентов должна быть доступна гражданам, но никакой дискриминации по отношению к таким организациям или СМИ нет.

Спикер Совфеда отметила, что специально интересовалась, как соблюдались права организаций и СМИ-иноагентов во время предвыборной кампании.

"Сейчас главное правоприменительная практика, чтобы здесь не было перегибов. Минюст перед тем, как включать ту или иную организацию в список иноагентов, тщательно все анализирует, это подтверждается фактическим материалом, источниками зарубежного финансирования. Но в случае, если то или иное СМИ не согласно с решением Министерства юстиции, оно имеет возможность опротестовать это в судебном порядке", - продолжила сенатор.

"Тем не менее Совет Федерации по итогам этой выборной кампании проведет мониторинг правоприменительной практики, и если в чем-то будет двойное трактование или неправильное применение, и нужно будет уточнить закон, мы готовы его уточнить. Но речи об отмене закона об иноагентах не идет", - заключила Валентина Матвиенко.

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Власть Работа власти Внутренняя политика Законодательная власть Совет Федерации Единый день голосования-2021

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