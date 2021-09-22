МИД: РФ готова поставлять газ в Европу и после истечения договора с Украиной

Россия готова задействовать все возможности для удовлетворения спроса Европы на газ и после истечения в 2024 году контракта на транзит через Украину. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

"Мы неоднократно заявляли о том, что в случае потребности, запроса со стороны европейских партнеров готовы и дальше использовать украинскую газотранспортную систему для поставки газа. У нас действует контракт до 2024 года. После 2024 года все, конечно, будет зависеть от того, какие объемы газа потребуются нашим европейским потребителям", - цитирует Руденко агентство ТАСС.

Он также подчеркнул, что Россия не собирается использовать газопровод "Северный поток - 2" в геополитических целях. Для нее этот проект исключительно экономический, отметил дипломат.