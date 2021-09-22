МИД: США злоупотребляют привилегией размещения штаб-квартиры ООН

США злоупотребляют тем фактом, что штаб-квартира ООН находится на их территории и манипулируют выдачей виз для оказания давления на другие страны. Так в МИД РФ прокомментировали невыдачу американской визы председателю комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому для участия в 76-й сессии Генассамблеи ООН.

"США откровенно злоупотребляют имеющейся у них привилегией размещения штаб-квартиры Всемирной организации. Вашингтон манипулирует визами для оказания давления на другие страны, фактически самовольно определяя, чьим представителям дозволено участвовать в ооновских мероприятиях, а кому доступ туда закрыт", - заявили в ведомстве.

На Смоленской площади также подчеркнули, что невыдача визы Слуцкому является нарушением международного права и не останется без ответа.