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22.09.2021 16:40
Рубрика: В мире

Минэкономики ФРГ: РФ выполняет все обязательства по поставкам газа

Текст: Диана Ковалева
Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости
Фото: Дмитрий Лельчук/РИА Новости

Москва выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа на фоне роста цен на него. Об этом заявили в Министерстве экономики и энергетики ФРГ.

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"По нашим данным, Россия выполняет обязательства по контрактам", - сказала представитель ведомства.

Она также добавила, что рост цен на газ связан с "различными факторами", в том числе с развитием мировой конъюнктуры и пожарами в Сибири. По ее словам, ведомству не известно о "сознательном злоупотреблении существующими договорами".

В свою очередь представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер заявила, что российская компания "Газпром" до сих пор выполняет свои обязательства по действующему соглашению между РФ и Украиной по транзиту газа.

Напомним, в прошлую среду стоимость газа на спотовых площадках побила исторический рекорд, достигнув отметки в почти 970 долларов за тысячу кубометров. Позже она снизилась.

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