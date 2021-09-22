Минэкономики ФРГ: РФ выполняет все обязательства по поставкам газа

Москва выполняет свои контрактные обязательства по поставкам газа на фоне роста цен на него. Об этом заявили в Министерстве экономики и энергетики ФРГ.

"По нашим данным, Россия выполняет обязательства по контрактам", - сказала представитель ведомства.

Она также добавила, что рост цен на газ связан с "различными факторами", в том числе с развитием мировой конъюнктуры и пожарами в Сибири. По ее словам, ведомству не известно о "сознательном злоупотреблении существующими договорами".

В свою очередь представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер заявила, что российская компания "Газпром" до сих пор выполняет свои обязательства по действующему соглашению между РФ и Украиной по транзиту газа.

Напомним, в прошлую среду стоимость газа на спотовых площадках побила исторический рекорд, достигнув отметки в почти 970 долларов за тысячу кубометров. Позже она снизилась.