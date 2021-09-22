Минфин опроверг исчерпание средств на льготную ипотеку

Лимитов, выделенных на льготную ипотеку с господдержкой, еще достаточно. Об этом сообщила пресс-служба Минфина в ответ на запрос "РГ".

"В рамках программы "Льготной ипотеки по ставке не более 7%" кредиторы уже использовали около 90% запланированного лимита. ДОМ.РФ является оператором данной программы и ведет ее реализацию, мы контролируем использование банками лимитов, текущая динамика их выборки соответствует прогнозным показателям", - рассказал ранее "Известиям" директор подразделения "Государственные программы в жилищной сфере" ДОМ.РФ Виталий Насонов.

В Минфине, однако, не считают, что лимиты почти исчерпаны. Программа субсидирования ставок по ипотеке до уровня 7% действует до июля 2022 года. "Законом о бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов предусмотрены следующие объемы финансового обеспечения: 2021 год - 12,6 млрд рублей (с учетом переходящих остатков 2020 года - 17,5 млрд рублей), 2022 год - 23,4 млрд рублей, 2023 год - 20,2 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе ведомства.

"Кассовое исполнение по состоянию на 20 сентября 2021 года составляет 8,7 млрд рублей. Лимитов на сегодняшний день достаточно для выдачи кредитов", - подчеркнули в пресс-службе.